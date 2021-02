24 de ore de realitate mixtă: Tehnologia HoloLens 2, de la Microsoft, utilizată în sala de operaţii

Chirurgi din 13 ţări diferite au realizat 13 intervenţii chirurgicale ortopedice utilizând realitatea mixtă, ca parte a unui eveniment ce s-a derulat pe parcursul a 24 de ore. Medicii au colaborat în mod virtual, utilizând ochelarii Microsoft HoloLens 2 şi instrumentele Dynamics 365 Remote Assist, întreaga activitate fiind coordonată de profesorul Thomas Grégory, de la spitalul Avicenne AP-HP, din Franţa, care a efectuat, în decembrie 2017, prima intervenţie chirurgicală cu ajutorul realităţii mixte.

Cele 13 intervenţii chirurgicale, coordonate de profesorul Grégory şi echipa sa, s-au desfăşurat în 13 state: Franţa, India, Emiratele Arabe Unite, Africa de Sud, Ucraina, Germania, Belgia, Maroc, Brazilia, Bolivia, Mexic, Statele Unite ale Americii şi Regatul Unit.

Ochelarii wireless HoloLens utilizează realitatea mixtă şi pot fi integraţi cu aplicaţii şi soluţii care facilitează colaborarea, inovarea şi productivitatea. Prin intermediul ochelarilor HoloLens 2 şi al instrumentelor Dynamics 365 Remote Assist, chirurgii din fiecare ţară au putut să:

asiste la diferite intervenţii chirurgicale şi să efectueze operaţii, prin intermediul hologramelor;

partajeze imagini din sala de operaţie, în timp real, şi să beneficieze de expertiza colegilor de la nivel global;

înlesnească procesul de învăţare de la distanţă, cu scopul de a îmbunătăţi actul medical.





Tehnologia şi medicina modernă

Realitatea mixtă şi cloud computing-ul pot aduce îmbunătăţiri semnificative în ceea ce priveşte rezultatele intervenţiilor chirurgicale, facilitând schimbul de cunoştinţe în timp real, între experţii de la nivel global, cu scopul de a identifica soluţiile potrivite pentru fiecare pacient în parte. Spre exemplu, cu ajutorul ochelarilor HoloLens 2, dezvoltaţi de Microsoft, imaginile cu afecţiunile pacienţilor pot fi proiectate sub formă de holograme, fapt care face posibilă analiza în detaliu a acestora, înainte de operaţie. Totodată, în timpul intervenţiilor, ochelarii HoloLens 2 pot fi utilizaţi pentru a proiecta sub formă de holograme materialele adiţionale necesare, precum radiografii etc.

Pe parcursul evenimentului, peste 60 de specialişti din industria medicală au discutat pe marginea beneficiilor şi funcţionalităţii realităţii mixte, a inteligenţei artificiale, precum şi a inovaţiilor tehnologice în domeniul medical. De asemenea, a fost abordat şi subiectul dezvoltării conceptului de e-health şi al viitoarelor metode de pregătire profesională în acest domeniu.