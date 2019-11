Mai este puţin şi începe minunata perioadă a Crăciunului, aşa că este vreme numai bună de stabilit ce filme poţi vedea pe televizor. Şi dacă ţi-ai pus in gând ca sfârşitul de an 2019 să îţi aducă un cadou frumos, avem la final câteva sugestii interesante de televizoare moderne. Pentru că filmele bune merită să fie revăzute şi redescoperite, pe displayuri performante.

Dacă ai văzut Home Alone acum câţiva zeci de ani pe televizorul cu tub de acasă, acum este momentul să-l revezi altfel, pe un televizor nou, mai mare şi cu performanţe optimizate de culoare şi sunet. Chiar dacă unele filme de Crăciun din lista de mai jos au o vechime mare şi pot fi considerate "too old" pentru un televizor ultra-perforamant, să revezi un film preferat în acest mod înseamnă să te pregăteşti de o încărcătură emoţională deosebită.

Crăciunul este cea mai frumoasă perioadă a anului, când parcă îţi găseşti mai mult timp decât oricând să stai în faţa unui film bun, în confortul casei tale.

Top 12 filme de văzut de Crăciun pe noul tău televizor led smart





1. Frosty the Snowman

Filmul datează din 1969 şi rămâne o alegere foarte frumoasă pentru Crăciun. Este un film cu multe melodii vesele şi energice, cu multiple cadre ce îi va încânta pe copiii de toate vârstele. Animaţia şi personajul principal cu nasul din nasture şi ochi de cărbune vor reprezenta un deliciu de vizionat în zilele reci ale lunii decembrie.

Printre actorii principali din această pelicula se numără Jimmy Durante, Jackie Vernon, Billy De Wolfe, June Foray.

2. Omul de zăpadă

Aceasta este o producţie britanică din 1982, de 30 de minute care recrează cu fidelitate povestea clasică de sărbători a unui băieţel. Omul de zăpadă pe care acesta îl face prinde viaţă şi îl duce la Polul Nord pentru a se întâlni cu Moş Crăciun. Filmul este potrivit pentru copiii foarte mici, pentru că nu are dialog, ci se bazează pe imagini pentru a spune o poveste încântătoare.

3. The Preacher's Wife

Acest film datează din anul 1996 şi îi are ca actori principali pe Denzel Washington şi Whitney Huston. Povestea este despre un înger care se întreabă dacă dragostea poate fi Raiul pe Pământ. Este o fantezie romantică, ce promovează o tema familială. Henry Biggs este pastorul unei biserici baptiste care îşi desfăşoară activitatea într-o zonă săracă din New York. Biggs este devotat să-şi servească bine comunitatea, dar lucrurile nu sunt tocmai uşoare. Biggs este căsătorit cu Julia (Whitney Huston), iar lucrurile dintre ei nu funcţionează tocmai bine. Într-un moment de disperare, Biggs se roagă Domnului pentru ajutor, iar acesta i-l trimite pe Dudley (Denzel Washington).

4. Singur acasă (Home Alone)

Pelicula din 1990 este printre cele mai populare şi vizualizate piese în perioada Crăciunului. Filmul s-a bucurat de un succes extraordinar pentru că este o comedie captivantă, apreciată atât de către copii, cât şi de adulţi.

Personajul principal, Kevin, interpretat de Macaulay Culkin este uitat din greşeală acasă în momentul în care familia pleacă într-o vacanţă de Crăciun în Franţa. După ce îşi dă seama că a fost uitat acasă, Kevin învaţă să se apere singur şi să-şi protejeze casa împotriva a doi tâlhari care intenţionează să jefuiască fiecare casă din cartierul suburban unde se află Kevin.

Este unul din cele mai de succes filme din toate timpurile.

5. Love Actually

Filmul este din anul 2003 şi are o distribuţie excelenţă: Bill Nighy, Hugh Grant, Liam Neeson şi Emma Thomson. Gândit ca o comedie romantică supremă, filmul adună mai multe personaje principale, fiecare găsindu-şi drum în inima altuia de-a lungul unui Crăciun cu totul deosebit. Este o peliculă foarte frumoasă care merită vizionată în perioada sărbătorilor de iarnă pentru că îţi aduce aminte cât de importantă este dragostea şi cum poate acest sentiment să biruiască întotdeauna. În plus, filmul va stârni mai multe momente cu zâmbete şi voie bună.

6. Joyeux Noel (Merry Christmas)

Acest film regizat de Christian Carion datează din anul 2006 şi este unul special. Acţiunea se desfasoară în anul 1914, în timpul Primului Război Mondial şi îi are în prim plan pe 4 indivizi blocaţi pe liniile de front. Când tancurile de război au început să se mişte în vara anului 1914, devastarea care a acoperit trupele germane, britanice şi franceze a fost incredibilă şi totuşi reală. Filmul înfăţişează soarta unui locotenent francez, a unui preot scoţian, a unui tenor german şi a unei soprane daneze. Vieţile lor urmau să se schimbe atunci pentru totdeauna.

7. Moş Crăciun

Lansat în anul 1994, filmul îl are în prim plan pe Tim Allen, cel care îl interpretează pe Moş Crăciun. Este unul din filmele pe care îţi place să le revezi în prag de Crăciun.

8. Omul care a inventat Crăciunul (2017)

Pelicula îi are ca actori principali pe Dan Stevens (IV) , Christopher Plummer, Jonathan Pryce, Miriam Margolyes şi adaugă un strop de magie sărbătorilor de iarnă. Filmul spune povestea despre călătoria magică care a dus la crearea lui Ebenezer Scrooge, Tiny Tim şi a altor personaje din A Christmas Carol (Colind de Crăciun). Filmul arată cum Charles Dickens, interpretat de Dan Stevens, a combinat inspiraţiile din viaţa reală cu imaginaţia sa vie pentru a da naştere unor personaje de neuitat şi unei poveşti atemporale, schimbând pentru totdeauna anotimpul sărbătorilor de iarnă.

9. Spiriduşul (2003)

Este un film cu Will Ferrell, James Caan, Bob Newhart, Edward Asner, regizat de Jon Favreau. O comedie frumoasă pentru întreaga familie de Crăciun. Ferrel joacă rolul lui Buddy, un om obişnuit, care a fost crescut ca un elf de Moş Crăciun. Când în sfârşit Buddy află că nu este un elf adevărat, decide să se întoarcă în locul său natal, New York, în căutarea familiei sale biologice.

10. Edward Scissorhands (1990)

Filmul este regizat de Tim Burton şi îi are în prim plan pe actorii Johnny Depp şi Winona Ryder. Edward este omul foarfecă, creat de un inventator excentric. Are toate ingredientele unui corp normal, însă mâinile sale sunt foarfece, cu ajutorul cărora poate să tundă un gard viu. Totuşi, când bunul sau creator moare, Edward este lăsat singur şi blestemat cu foarfece în loc de mâini. În cele din urmă este adoptat de către o doamnă care are milă de el şi care vede în existenţa sa o poveste sumbră. În ciuda capacităţilor sale de a ucide, Edward este un suflet blând, care îşi doreşte doar să fie iubit.

11. Miracolul de pe strada 34

Acest film livrează un mesaj cald şi emoţionant despre experienţa Crăciunului. Este o peliculă care poate fi urmărită împreună cu toată familia.

12. Frozen

Ce timp mai potrivit de a viziona filmul animat Regatul de Gheaţă decât perioada Crăciunului? În afară de o comedie simpatică, pentru cei mici şi pentru cei mari cu sufletele de copil, filmul transmite un mesaj puternic de acceptare, sacrificiu şi dragoste.

Perioada noiembrie - decembrie rămâne una din cele mai bune oportunităţi de a cumpăra un nou televizor. În noiembrie are loc Black Friday şi apoi promoţiile se întind pe toată durata lunii decembrie, cu preţuri avantajoase. Merită să schimbi vechiul televizor cu unul mai performant, pe ecranul căruia poţi viziona unele din cele mai frumoase filme enumerate în lista de mai sus şi multe alte titluri de pe Netflix şi HBO.

Iată câteva sugestii bune de televizoare smart pentru finalul de an 2019

1. Televizor QLED Samsung 165 cm (65") QE65Q9FN, Ultra HD 4K, Smart TV, WiFi, CI+

Acesta este unul din cele mai bune televizoare pe care le poţi cumpăra de Black Friday sau de Crăciun 2019. Pune accent pe o perfecţiune absolută a imaginii redate.

Impresionează cu un ecran bogat în peste un miliard de nuanţe luminoase şi cu profunzime uimitoare. De acum poţi viziona cu plăcere toate filmele preferate de Crăciun, emisiunile şi meciurile sportive. Te bucuri de cadre puternic vibrante şi complexe, ca şi cum tu ai fi în mijlocul acţiunilor.

Printre cele mai importante caracteristici ale sale se numără un volum fantastic de culoare (Q9), Direct Full Array Elite, Ultra Black Elite cu tehnologie anti-reflexie, Q HDR 200 (HDR 10+), UHD Alliance şi 4K Ultra HD. Încorporează tehnologia Quantul Dots, cu durată mai lungă de viaţă. Displayul nu este supus hazardului de a se arde, iar nuanţele şi detaliile rămân neschimbate o perioadă mai lungă de timp.

Imaginea calitativă este susţinută de asemenea de Q Engine, o tehnologie ce analizează pe loc fiecare scenă pe care o vezi pentru a produce mai multe culori şi un contrast mai frumos.

2. Televizor OLED LG 165 cm (65") OLED65C9PLA, Ultra HD 4K, Smart TV, WiFi, CI+

LG ţine pasul cu cele mai noi tehnologii în domeniu şi propune acest model echipat cu inteligenţă artificială. Are procesor smart alfa 9 de generaţia a 2-a, care asigură o viteză şi o grafică mai bune. Sunetul este mai plăcut, iar imaginile se bucură de multiple detalii sofisticate, pe care nu le observai până acum. Dacă ai mai văzut unul din filmele de Crăciun propuse mai sus pe un alt tip de televizor şi îl vei revedea pe un OLED LG Ultra HD 4K, vei fi uimit de diferenţa.

Imaginile redate par foarte reale, iar negrul rămâne nuanţa cea mai importantă. Televizorul se bucură de funcţii premium, ca Dolby Vision şi Atmos, Modul Expert Tehnicolor etc. Designul este unul modern, elegant şi minimalist, care se integrează perfect într-o locuinţă amenajată cu bun gust.

3. Televizor OLED Panasonic 139 cm (55") TX-55GZ2000E, Ultra HD 4k, Smart TV, WiFi, CI+

Modelul este un Ultra HD 4K, cu rezoluţie 3840 x 2160 pixeli şi ecran mare de 139 cm. Mulţumeşte aşteptările printr-o paletă de conectivitate extinsă: wireless, ethernet, ieşire audio optică, component, slot CI, 3 porturi USB 2.0 şi 4 porturi HDMI.

Designul modern, extrem de plăcut, ascunde sub carcasă, tehnologii de ultimă generaţie, motorizate de un procesor smart HCX Pro. Acesta este cel mai puternic CPU pe care l-ai putut vedea vreodată în acţiune. Este centrul responsabil pentru calitatea imaginii redate şi se bucură de o acurateţe de neegalat.

Echipamentul acceptă HDR10+/ Dolby Vision şi are suport pentru mai multe formate HDR. În partea superioară sunt amplasate difuzoarele cu capacitate Dolby Atmos, care asigură un sunet puternic, extrem de plăcut, cu fine proprietăţi de calitate cinematografică.

Televizorul OLED Panasonic 139 cm (55") TX-55GZ2000E oferă performanţe avansate şi pe partea de operare facilă, fără utilizarea telecomenzii. Controlul vocal este pur şi simplu intuitiv şi foarte simplu. Poţi controla cu uşurinţă aparatul, fără să-ţi foloseşti mâinile pe telecomandă, ci doar prin comenzi vocale. Astfel, poţi întreprinde o mulţime de acţiuni, cum ar fi pornirea şi oprirea alimentării ori schimbarea canalelor, reglarea volumului etc. Fie că găteşti sau te îmbraci să ieşi afară, poţi să foloseşti comenzile vocale pentru televizor.

Televizorul cântăreşte 33 kg şi poate fi montat pe un perete datorită suportului de montare VESA 300 x 300.

De Crăciun alege un televizor nou mai performant şi câteva filme frumoase pe care să le vizionezi alături de cei dragi. Bucură-te mai mult de clipe de relaxare şi odihnă. Nu pierde ultimele promoţii din an de la evoMAG, pentru a te asigura că prinzi un preţ bun pentru un nou televizor smart led mai performant. Amenajează un home cinema de Crăciun şi bucură-te alături de cei dragi, de experienţe frumoase.