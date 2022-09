Mama gimnastei Amalia Puflea, acuzații grave la adresa antrenorilor: „Fata amenință cu sinuciderea!”

Amalia Puflea, o gimnastă de 15 ani din Bârlad, ar fi amenințat cu sinuciderea în cantonamentul din Deva, declarând că este terorizată de comportamentul agresiv, atât verbal, cât și fizic, al antrenorilor.

Mama copilei, Elena Onel, acuză Federația Română de Gimnastică într-un interviu acordat Prosport că acoperă cu bună știință comportamentul agresiv și jignitor al antrenorilor la Deva și nu-i permite să plece în altă parte.

„Ne pornim s-o luăm, noi suntem din Bârlad și mergem la Deva. Problemele au început de când domnii antrenori au început să se poarte foarte urât cu majoritatea fetelor, nu știu dacă și ceilalți părinți au curajul să vorbească. Cert e că eu am ajuns la limită… Nu se poate așa ceva! Copilul meu m-a anunțat azi, printr-un sms, că, dacă nu vin s-o iau, se aruncă de la geam. Au început să vorbească urât cu ea, s-a ajuns la bătăi… a zis că ea nu se mai simte confortabil acolo și am cerut transferul la Dinamo. O presează din toate punctele de vedere”, a declarat Elena Onel pentru Prosport.

„Să-i spui copilului că e maimuță crăcănată”

Mama Amaliei Puflea mai spune că fiica sa ar fi fost bătută și jignită în moduri incalificabile, dar și obligată să concureze cu răni grave la picioare.

„De mâncare nici nu mai spun, dar aia nici nu contează acum. S-a ajuns însă prea departe, s-a ajuns la bătăi, la injurii, la jignirea familiilor și la amenințări. Ca să-i spui copilului că e maimuță crăcănată, că pune cartofii pe ogor cu fundul. Expresii gen <morții mă-tii>, au forțat-o să concureze cu picioarele pline de sânge, țîșnindu-i sângele… Iar domnul Lucian m-a sunat să-mi spună că datorită lor a luat medaliile respective”, susține Elena Onel.

Cu un total de trei medalii de aur și una de argint, gimnasta Amalia Puflea (15 ani), din Bârlad, a devenit cea mai valoroasă sportivă din delegația României la Festivalul Olimpic al Tineretului European (FOTE), desfășurat în această săptămână în Slovacia. Aceasta a cucerit aurul cu echipa și în finalele de la bârnă și sol și argintul la individual compus.

Amalia Puflea continuă să reprezinte Bârladul în competiții, chiar dacă face parte din Lotul Național de Junioare al României, care se pregătește la Centrul Național Olimpic de Pregătire a Junioarelor (CNOPJ) de la Deva, județul Hunedoara. Totodată, sportiva face parte din programul „Țară, țară, vrem campioane!”, coordonat de Mariana Bitang și de Octavian Bellu.

„Nu s-a întâmplat nimic la Deva”

Prima reacție a venit de la Carmencita Constantin, președintele Federației Române de Gimnastică, care susține că declarațiile mamei sportive n-ar trebui luate în calcul. Oficialul federal spune că tatăl este tutorele copilului și totul n-ar fi decât o „manevră” ca sportiva să ajungă la CS Dinamo.

„Aș vrea să discutați cu ambii părinți, dar mai ales cu părintele tutore. Amalia este încredințată tatălui. Nu s-a întâmplat nimic la Deva, este doar dorința mamei de a o duce la CS Dinamo. O să am o discuție cu domnul președinte Popa, clarificatoare în cursul zilei de luni. Eu sunt adepta relației bune între cluburi și nu vreau să existe probleme între ele!”, a precizat președintele Federației Române de Gimnastică pentru Prosport.