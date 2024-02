Bazinele de înot, promisiunile politicienilor în mai toate campaniile electorale. „Avem multe desene și două studii de fezabilitate“ FOTO

Moșnița Nouă, Sânandrei și Ghiroda, trei comune de lângă Timișoara, vor avea bazine de înot realizate de Compania Națională de Investiții. Consiliul Județean Timiș construiește un bazin de înot de la Jimbolia. În acest timp, la Timișoara astfel de investiții sunt cel mult dorințe și schițe.

De mulți ani li se promit timișorenilor bazine de înot de dimensiuni olimpice. Se află pe lista politicienilor în mai toate campaniile electorale. Așa cum nu avem încă nici stadion, nici sală de sport noi, nu avem nici bazine.

Sunt în continuare multe proiecte pe hârtie. Bazine de înot ar fi trebuit să apară lângă stadionului Dan Păltinișanu, în zona Buziașului, Șagului sau Lipovei – acesta din urmă fiind la un moment dat cel mai avansat proiect.

„Avem desene multe. Există două studii de fezabilitate în Calea Buziașului și în zona Lipovei. E și în Calea Șagului un proiect mai vechi. În Lipovei există proiectul unei baze sportive care era și licitată și atribuită spre construcție, cu finanțare din bugetul local. Ar fi avut două bazine de înot. Nu s-a mai dat ordinul de începe a lucrărilor. Suntem blocați și în ce privește garanția de bună execuție și de câteva litigii, dar nici nu se dorește să se construiască acea bază. A fost o greșeală încă din 2021, când s-a renunțat la ea, pentru că astăzi era construită”, a spus viceprimarul Cosmin Tabără, responsabil de bazele sportive din cadrul primăriei.

Studiului de fezabilitate în Dacia

Deocamdată, singurul bazin din Timișoara pentru concursuri oficiale este cel din zona Dacia. În urmă cu aproape zece ani a trecut printr-un proces de reînnoire, dar tot are peste 50 de ani. Aici există un alt proiect.

„Complexul Dacia are acum un bazin de înot, într-o parte, și o sală de gimnastică, în cealaltă. Există un proiect inițiat de mine, în care sala de gimnastică să se transforme în bazin. Să avem astfel două bazine. Nu avem bazine publice decât unul singur în oraș. Am ales varianta cu două bazine scurte, de 25 de metri, iar pe ele, ca supraetajare, să existe două săli de gimnastică - una pentru băieți și una pentru fete. S-a realizat o expertiză tehnică, am semnat contractul pentru realizarea studiului de fezabilitate, la care se lucrează, în câteva luni va fi gata. Apoi vom depune proiectul pentru finanțare la CNI ”, a mai spus Tabără.

Bază de prăgătire pentru CSS 1

Odată cu apariția tânărului înotător David Popovici și rezultatele sale uluitoare, tot mai mulți copii vor să practice înotul. Condițiile din complexul din Dacia sunt bune, însă vorbim de o infrastructură veche de cinci decenii. Ca atare evenimentele nu sunt organizate sub egida Federației Române de Natație.

„Organizăm aici competiții amicale, chiar și internaționale, dar nu sunt organizate de Federația Națională de Natație. Nu se pot organiza etape naționale. Nu avem nici tribune. Dar sunt concursuri în care invităm sportivi din România, Serbia, Ungaria. Ne desfășurăm activitatea în acest bazin micuț, ne bucurăm să testăm copiii aici. Noi pregătim copii pentru campionate naționale, pentru performanță. Primăria a tot investit în bazin, apa e curată, gresie e schimbată, iar peformanțele oscilează. Avem copii medaliați la campionate naționale, am avut copii care au fost în loturile naționale. Copiii vin cu drag să facă înot, părinții își doresc ca ai lor copii să devină urmașul lui David Popovici. Pentru asta trebuie însă multă dăruire și perseverență. Acum e ca atunci când a apărut Simona Halep la tenis, toți copii voiau să joace tenis. Acum s-au deschis porțile pentru înot. Au venit în număr tot mai mare, e un sport plăcut, frumos”, a declarat Tiberiu Șucan, antrenor de înot la CSS Nr.1.

Trambulină pentru sărituri la Uszoda

Și la Uszoda, unul din bazinele de înot istorice ale Timişoarei, aflat astăzi în paragină, există un plan, e drept, la nivel de dorință.

„La Uszoda vreau să fac un studiu de fezabilitate, tocmai pentru a crea acolo o bază de natație. Nu încape un bazin olimpic, dar putem avea două bazine de 25 de metri, dar mă gândesc să facem bazin și pentru sărituri. Să punem o trambulină reglabilă pentru sărituri, până la opt-zece metri. Astăzi însă vorbim de povești. Dacă ar fi după mine, în doi ani de zile l-aș face. Dar nu depinde de mine”, a mai declarat Cosmin Tabără.

Dar timișorenii vor putea merge în curând la Moșnița Nouă, Sânandrei și Ghiroda, unde vor fi bazine de înot didactice construite de Compania Națională de Investiții. Lucrările sunt în diverse stadii. Un bazin de înot va fi și la Jimbolia, construit cu fonduri de la CJ Timiș.