Sfaturile unui meșter de saune pentru cei care adoră aerul fierbinte: „Cel mai mare pericol este dependența”

Înainte şi după saună este obligatoriu să faceţi duş. Nu se intră cu şlapi şi trebuie să aveţi tot timpul un prosop. Specialiştii recomandă să se stea cel mult 15 minute. Iată câteva reguli de bază pentru povestite de un „sauna meșter".

În ultimul deceniu s-au înmulțit saunele şi în România, în special în oraşele mari. Sunt saune în centrele SPA, la sălile de fitness, dar şi în hoteluri. Problema este că nu toţi oamenii ştiu cum exact se foloseşte sauna, cum trebuie să se pregătească şi ce reguli de igienă trebuie să respecte.

În alte părți există o veritabilă filosofie pentru saună. Provine din Finlanda, unde există saune construite aproape în fiecare casă.

Un cult deosebit pentru saune există însă și în Austria. Acolo a descoperit sauna, în urmă cu aproape 30 de ani, Marius Călina, cel mai cunoscut “sauna meșter” din Timișoara.

Călina a locuit aproape două decenii în Austria, dar până la urmă a revenit în Timișoara.

„În Austria am început să prind gustul saunelor. În România nici nu se știa de saune în anii 90. Erau saune doar la echipele de fotbal, făceau sportivii, nu era la liber. E ceva ce am importat”, a spus Marius Călina, care și-a făcut un nume la SPA-ul Termalum, deschis la fostul ștrand UMT, în urmă cu 12 ani. Reprizele de saună sunt veritabile spectacole cu Marius Călina.

„Am început și eu ca și client. Apoi m-au rugat să țin eu saunele, că tot mă pricep, și că tot nu are cine. Acum vorbim de sauna uscată. Merg în fața fiecărui om care a intrat în saună și lovesc aerul cu prosopul. Te lovește efectiv aerul foarte cald. Fac asta în mai multe episoade. Le spun povești oamenilor, fac atmosferă. Dar le și spun că cine nu mai rezistă la căldură, să iasă afară. Tot timpul când începem sauna le spun începătorilor că nu trebuie să se ia după unul care vine de doi ani. Și încep să iasă pe rând. Primii care ies sunt femeile”, a adăugat Marius Călina, responsabil de centrul SPA de la noul aquapark Amazonia din Timișoara.

„Eu fac de două ori pe săptămână"

Specialiştii spun că cel mai indicat este să se stea într-o saună uscată maximum 15 minute. Cel mai bine este să se facă trei-patru intrări pe zi.

„Oamenii, prin natura lor, când intră într-un disconfort tind să renunțe. Eu nu recomand mai mult de 10-15 minute. Vorbesc de sauna uscată, la 90 de grade. Eu fac de două ori pe săptămână. Nu recomand să se facă mai des. Pierzi foarte multe săruri. Eu înainte să mă bag la saună bag patru litri de apă. Toată lumea mă întreabă care e cel mai mare pericol la saună. Cel mai mare pericol este dependența. Dacă faci regulat, de două ori pe săptămână, când te oprești îți aduci aminte cum te simțeai când făceai. Nu vreau să spun că am educat oamenii, dar le-am schimbat un pic viața cu sauna”, a adăugat Călina.

De multe ori oamnii care intră la saună simt că se sufocă. Și acest lucru nu e din cauză căldurii.

„Ca să faci o saună cum trebuie, prima condiție e să aerisești cabina din oră în oră. Mulți spun că merg la saună dar nu pot să stea mult, pentru că e cald. Nu pleci că e cald, ci pentru că nu poți să respiri. Dacă au mai fost 10-20 de inși înaintea ta, au consumat oxigenul și tu iți dai seama că nu poți să stai”, a explicat Marius Călina.

Sauna se face în hainele lui Adam și Eva

În saunele din Occident oamenii nu intră cu slipi sau pantaloni scurţi, ci complet dezbrăcaţi, acoperiţi doar cu prosopul. Este regulă de aur şi aşa se face sauna adevărată. Această filosofie nu se aplică însă la noi. Mai mult, mulți vor să intre în cabină cu șlapii.

„Nu intră nimeni cu șlapi. Dacă faci o saună și lași oamenii să intre cu șlapi, înseamnă că nu te inetresează deloc de saună. Bagi șlapii la 90 de grade, cauciuc la 90 de grade, îți dai seama că pute. Se descompune la nivel molecular. Nu poți să intre cu pantaloni scurți. E plastic sub piele. În Austria nu te lasă să intri în slipi sau pantaloni scurți. E vorba și de igieă, în plus clorul se descopune. Îți iei un prosop pe tine dacă ți-e rușine să intri dezbrăcat. Acolo nu au treabă că-s femei sau bărbați, toți stau împreună și sunt dezbrăcați. La început nici eu nu am avut confortul, dar te obișnuiești”, a completat Marius Călina.

Cel mai neplăcut este atunci când sauna se află într-o sală de fitness. Se întâmplă ca după sport oamenii să intre direct la saună. La fel procedează şi cei care ies din bazinele de înot. Intră la saună cu tot cu clorul din apă. Aşadar, duşul este obligatoriul înainte de saună, la intrare pielea trebuie să fie uscată şi curată.

Sare pentru murături la sauna umedă

Există mai multe tipuri de saune. Sauna finladeză e cea mai cunoscută. E cea în care se pune apă peste rocile vulcanice încinse, plus uleiuri esențiale. Se poate ajunge până la 95 de grade. Aceasta este sauna la care este reconadat un sauna-meșter.

Bio sauna e la 70 de grade. Aici nu se folosește apă pentru încălzire, e o saună lejeră, recomandată celor mai puțin inițiați.

La sauna umedă, cu aburi, se recomandă jumătate din timpul petrecut într-o saună uscată.

„De zece ani ținem programe în felul următor. Începem cu saună uscată și încheiem cu sauna umedă. La baia de abur am un recipient în care pun sare pentru murături. Nu are chimicale, e sare pură. Apoi, am ulei de măsline în care pun ulei esențial de lavandă. După ce stăm cinci minut să se deschidă porii, luăm sare și ne dăm. Intervine și chestia aia de interacțiune. Pot să dau la fiecare un pahar de unică folosință, dar nu. Ajungem să ne dăm unii pe alții, aici toți devenim egali, suntem în pielea goală, sunt oameni puternici care își doresc să fie tratați normal. Nu vă puteți imagina câte prietenii s-au legat aici. Sauna umedă e la 45 de grade. Dar pentru că umiditatea e foarte mare, corpul o percepe altfel”, a mai declarat Călina.

„Acea lumină intră foarte adânc în musculatură și relaxează"

Nu în cele din urmă, există și saună cu infraroșu. Nu e foarte fierbinte, dar e recomandat celor cu dureri musculare.

„Dacă te doare spatele, ai dureri musculare poți să cumperi un bec de 100 de wați, roșu, și îl pui pe locul dureros. Acea lumină intră foarte adânc în musculatură și relaxează. Ajută și la refacerea globulelor roșii, e foarte bun pentru herpes. Când te duci în sauna cu infraroșu, te întrebi la început ce cauți acolo, pentru că are 35 de grade. Dar acolo stai o jumătate de oră. Acolo nu ai condens, tot ce curge pe prosop este transpirație pură. Efectiv scoți tot din tine”, a mai spus Marius Călina.

Nu folosiţi sauna dacă aveţi febră mare, dacă aveţi pneumonie, dacă ştiţi că suferiţi de o boală infecţioasă. Nici după o operaţie proaspătă. Nu este recomandat nici celor care au probleme cu tensiunea sau probleme cardiace.

Și nu în cele din urmă, niciodată să nu faceţi saună după o masă copioasă, dar nici înfometaţi. Există posibilitatea să vi se facă rău. Înainte de saună consumaţi multe lichide.