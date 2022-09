Sârbii care au pedalat până la Timișoara, pe pista de biciclete: „Un adevărat spectacol!“

Timp de două zile a fost deschis punctul temporar de trecere a frontierei româno-sârbă pentru bicicliști. Nu doar românii s-au simțit bine la vecini, ci și sârbii care au pedalat la Timișoara.



Peste o mie de persoane au răspuns invitației de a trece pe bicicletă, în premieră, granița cu Serbia. Sâmbătă și duminică, 24 și 25 septembrie, s-a putut pedala pe toți cei peste 70 de kilometri de pistă de biciclete de pe coronamentul digului Canalului Bega dintre Timişoara și Zrenjanin. Cei mai mulți bicicliști, peste 80 la sută, au fost românii care au dorit să viziteze Serbia, însă au fost și sârbi care au venit la noi.

Unul dintre ei este Alexandar Rajkovici, de la Zitiște (localitate aflată la jumătatea distanței dintre Zrenjanin și frontieră.

„Am ajuns sâmbătă seară în Timișoara și am fost întâmpinați de o petrecere în stradă, de parcă am fi comandat-o. Mâncare bună, bere, muzică. Cardurile sunt acceptate aproape peste tot, așa că nu ai nicio problemă cu euro și conversia în lei. Am petrecut noaptea în hostelul Passpartout, care arata ca un hotel, excelent, îngrijit, curat, la câteva sute de metri de centru. Top zece pentru cazare! 16 euro de persoană, am primit prosoape, șampon, papuci și cafea dimineața. Curtea este încuiată, astfel încât bicicletele să fie în siguranță”, a scris Alexandar Rajkovici, pe platforma de Facebook “Udruženje Biciklista Drumski Vozači”.





„Această acțiune a fost grozavă!”

Duminică dimineață, după micul dejun, Alexandar Rajkovici și prietenii de tură s-au urcat din nou pe pista de biciclete, iar seara a ajuns acasă, la Zitiște.

„Această acțiune a fost grozavă! Păcat că nu au existat grupuri organizate. Drumul e de așa natură încât oricum nu te poți rătăci. Traseul a fost excelent, peste așteptări. Mulți au spus că pista este într-o stare proastă, adevărul este că undeva se văd amprentele trecerii timpului, în special pe partea românească, care este mai veche. Iarba și buruienii ies prin asfalt, dar pentru această ocazie s-au făcut și reperații și curățire. Partea sârbă a fost avariată într-un loc, după Klek, dar s-a asfaltat din nou în acele câteva zeci de metri”, a mai povestit Alexandar Rajkovici.





„S-au simțit tot timpul energie bună, zâmbete și deschidere”

Sârbii au apreciat infrastructura velo din Timișoara, pentru că de pe ciclostrada România-Serbia, de pe digul canalului Bega, se ajunge direct în centrul orașului.

„În niciun moment nu întâlnești mașini, peste tot e pistă (...) A fost grozav, toată lumea s-a salutat, și-au urat drum bun. Oamenii s-a întâlnit în pauze, au vorbit, s-au cunoscut, au împărțit cafea și biscuiți. Felicitări copiilor, erau și copii de opt ani pe biciclete. Au mers toate generațiile și s-au văzut toate tipurile posibile de biciclete, chiar și tandemuri. Un adevărat spectacol! S-au simțit tot timpul energie bună, zâmbete și deschidere”, a încheiat Alexandar Rajkovici.





„Îmi propun ca anul viitor să reluăm inițiativa”

Comunitatea bicicliștilor a făcut apel la autorități să deschidă punctul de trecere de pe dig, în fiecare week-end, până la construirea efectivă a frontierei dintre România și Serbia. Deocamdată, Alin Nica, președintele CJ Timiș, a transmis că acest lucru se va mai întâmpla de abia de anul viitor .

„Consiliul Județean Timiș, alături de Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului în Timiș și Administrația Bazinală de Apă Banat, a semnat un acord de administrare comună a pistei de biciclete care duce spre sârbi, parteneriat în cadrul căruia se va ocupa de reparații, curățenie și refugii. Comunitățile care se află în apropierea pistei de biciclete au potenţial turistic și ar putea beneficia de un fluxul considerabil de vizitatori. În aceste două zile, am fost plăcut impresionat de implicarea Silviei Fechete, primarul comunei Otelec, și sunt convins că localitatea pe care o administrează ar putea deveni un punct de atracție turistică. Mulțumesc Poliției de Frontieră din România și din Serbia, îmi propun ca anul viitor să reluăm inițiativa de cel puțin două ori și sper că vom putea deschide cât mai curând punctul de trecere al frontierei”, a scris Alin Nica pe Facebook.





Au pedalat și de la Arad

Conform aplicației Strava (folosită de bicicliști), cele mai lungi trasee au fost parcurse de cicliști care au avut Aradul ca punct de plecare sau destinație.

Un ciclist din Arad a pedalat până dincolo de Zrenjanin, iar un ciclist din Novi-Sad, antrenor pensionar de baschet, a pedalat până la Arad, pentru a-și încuraja una dintre eleve, actualmente jucătoare la echipa de baschet din localitate.