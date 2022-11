Rudolf Gräf, consilierul personal al primarului Dominic Fritz, pleacă să lucreze în Republica Moldova

Înainte să devină consilier personal pe probleme de urbanism al primarului Timișoarei, arhitectul Rudolf Gräf a lucrat în Ucraina, în cadrul Primăriei Cernăuţi.

Arhitectul Rudolf Gräf, consilier personal pe probleme de urbanism al primarului Timișoarei, Dominic Fritz, a acceptat provocarea de fi parte din echipa de coordonare a unui proiect de 14 milioane de euro finanțat de Guvernul Germaniei în Republica Moldova.

El se va ocupa de componenta de dezvoltare urbană integrată la nivelul întregii republici.

„Rudolf Gräf a fost unul dintre primii care au venit alături de mine, în echipa pe care am format-o în primărie și unul dintre cei mai buni colaboratori cu care am lucrat în acești doi ani. Arhitect cu o experiență vastă în coordonarea unor proiecte de transformare urbană, Rudi Gräf și cu mine am reușit să lansăm concursul internațional de proiectare a reamenajării Pieței Victoriei.

Tot împreună cu el am reușit să pornim proiectul de regenerare urbană a zonei Traian, unul dintre cele mai complexe proiecte la care primăria s-a angajat vreodată, dar și programul de sprijin acordat proprietarilor din clădirile istorice, pentru renovarea lor.

Rezultatele muncii și viziunii sale se văd deja în oraș, în parcările noi pe care le construim, unde alocăm un procent important de teren pentru spații verzi, în noile proiecte pe care le realizăm, cum ar fi, de exemplu, Gheorghe Lazăr, dar și alte intervenții mai reduse, dar care cresc calitatea vieții în Timișoara. Bazele pe care le-am pus împreună în acești doi ani se vor vedea mult timp de acum înainte. Îi urez succes în noua provocare și îl așteptăm cu brațele deschise înapoi în Timișoara”, a declarat primarul Dominic Fritz.

La rândul lui, arhitectul Rudolf Gräf a declarat că a fost onorat să lucreze alături de echipa din Primăria Municipiului Timișoara.

„Am avut șansa să lucrez doi ani într-o echipă extraordinară închegată de Dominic Fritz, cu o super putere de muncă și determinare de a face Timișoara bine din nou. Am lucrat cu oameni fantastici din administrație și din societatea civilă și știu că Timișoara este pe un drum foarte bun și pe mâini bune de tot. Este o onoare pentru mine că am fost parte din această echipă! Și simt că rămân oarecum parte din ea și în viitor!

Sunt mândru de faptul că pentru Piața Victoriei organizăm un concurs de soluții internațional împreună cu Ordinul Arhitecților din România, pentru a găsi cea mai bună soluție de amenajare, fiindcă Timișoara merită ce este mai bun în Europa. Sau că în zona Traian și Calea Șagului pornesc două proiecte majore care vor schimba fața orașului.

Rămân atașat de aceste proiecte în continuare. Accept însă această provocare nouă în Republica Moldova deoarece cred în cooperarea internațională și știu din proprie experiență cât de greu îi este unei țări la marginea Europei atunci când rămâne singură în fața unor provocări uriașe”, a declarat Rudolf Gräf.

Rudolf Gräf a absolvit Universitatea Tehnica Graz şi a co-fondat biroul Vitamin Architects în Timişoara. Este de profesie arhitect şi consultant în domeniile urbanism şi management al spaţiului public. A fost vicepreşedinte al Ordinului Arhitecţilor din România.

Timp de patru ani, între 2016 şi 2019, a lucrat ca expert pentru dezvoltare urbană integrată al Societăţii Germane pentru cooperare internaţională (GIZ) în cadrul primăriei Cernăuţi, unde a contribuit la procesul de descentralizare şi reformă administrativă, început în Ucraina, în 2014.