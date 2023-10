Patronii făcuți „interlopi“ de Dominic Fritz contraatacă: „Am trei copii. Să se uite în ochii lor și să le spună că sunt mafiot“

Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, le-a declarat război unor proprietari de terase, cluburi și baze de agrement, despre care spune că ocupă ilegal domeniul public. În mai multe ieșiri, Fritz i-a numit pe patroni „interlopi”. Acum, „interlopii” au ieșit la contraatac.

Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a anunțat în luna aprilie 2023 că după „o analiză „minuțioasă, declanșată în 2022, a reieșit că peste 55.000 de metri pătrați, care aparțin municipiului Timișoara, sunt ocupați ilegal de diferite afaceri (terase, cluburi, baze de agrement).

„O salbă de construcții ilegale ocupă peste 5 hectare de teren aflat în domeniul public, adică al tuturor timișorenilor. Patrimoniul orașului a fost furat bucată cu bucată, timp de zeci de ani, iar unii au făcut averi. Toate administrațiile anterioare au închis ochii, devenind astfel complice cu niște interlopi care au acaparat patrimoniul orașului”, spunea Fritz înainte de semnarea dispozițiilor de demolare a construcțiilor ridicate ilegal.

Două dintre localuri, Terasa Boss (deținută de Mitică Viel, zis Miki Boxeru) și ștrandul No Name (deținut de frații Viorel și Ovidiu Ciută), au pierdut procesele prin care au cerut suspendarea dispoziției emise de Fritz. Procesele continuă, însă, pe fond.

Contraatacul patronilor de localuri

Pentru marți, 17 octombrie 2023, patronii care se consideră nedreptățiți de Dominic Fritz au programat de întâlnire pentru „o prezentare a situației de fapt” la care au fost invitați jurnaliștii din Timișoara, dar și primarul Dominic Fritz. Evenimentul a fost anunțat la terasa restaurantului Rivière (Grădina Bănățeană) din centrul Timișoarei.

Patronii terasei nu au permis, însă, organizarea evenimentului în localul lor, susținând că organizatorii evenimentului nu au discutat cu ei pentru o conferință sau o dezbatere, rezervând doar „o masă retrasă” pentru o discuție.

În final, patronii cărora Fritz le-a declarat război și-au prezentat punctual de vedere în Parcul Justiției, aflat în apropiere. Primul care a luat cuvântul a fost Mitică Viel, zis Miki Boxeru’, de la care „deputatul-mitralieră”, Cătălin Rădulescu, a împrumutat 100.000 de euro.

„Eu în clădirea asta nu am construit nimic. Doar am renovat. Terasa despre care vorbește primarul și habar nu are despre ce vorbește a construit-o Fabrica de Bere. Am doi copii minori care merg la grădiniță. Toată ziua mă face interlop. Nu spune de sport că am fost în China, Japonia și tot globul unde am reprezentat orașul ăsta. Nu am furat, nu am nimic. De ce mă face interlop? Nu am făcut închisoare decât pentru trecere frauduloasă de frontieră (n.r. pe vremea comuniștilor), pentru libertatea mea am făcut”, a declarat Mitică Viel.

La rândul lor, patronii de la No Name, Viorel Ciută și Ovidiu Ciută, spun că încă se judecă cu Primăria Timișoara pentru terenul și clădirile de la No Name. „Nu este o hotărâre definitivă. Este o defăimare a noastră, o manipulare a opiniei publice, o campanie electorală prematură. Dă foarte bine la presă că se luptă cu mafioții. Lumea îl savurează pe Corrado Cattani al Timișoarei în lupta cu mafioții”, a declarat Viorel Ciută.

Cu vocea tremurândă, unul dintre frații Ciută a făcut referire și la cei trei copii ai săi. „Nu avem dosare penale. Eu, ca și Miki, am trei copii mici. Îl invit pe domnul Fritz la copiii mei la școală să se uite în ochii lor și să le spună că sunt copii de hoți, de mafioți”, a mai declarat Viorel Ciută.

„De ce bazele Uszoda și cele de pe Tudor Vladimirescu sunt în paragină? De ce nu le face pe astea mai întâi dacă are bani să demoleze locații existente?”, a declarat și Ovidiu Ciută.

La dezbaterea organizată de patronii de cluburi și terase au participat și consilierii PNL Simion Moșiu și Lucian Căldăraru. „Eu nu văd ce interes are primăria să nu încaseze niște bani. Primăria a închis până acum mai multe spații comerciale, dar nu a început prin a face Uszoda, de exemplu, bazele sportive care sunt pe Titulescu. Doar să desființăm fără să punem ceva în loc e clar o rea-intenție”, a declarat Simion Moșiu.

„Situația a ajuns în faza în care instanța își spune cuvântul. Sunt probleme serioase cu patrimoniul, asta trebuie să recunoaștem cu toții. Fostul ștrand al Tineretului. Șapte hectare și jumătate concesionate și stau în paragină”, a declarat și Lucian Căldăraru.

Frații Ciută și Mitică Viel au declarat că, pe lângă procesele pe care le au cu Primăria Timișoara pentru spațiile pe care le ocupă, se gândesc să îl dea în judecată Dominic Fritz și pentru defăimare fiindcă au fost numiți „mafioți” și „interlopi”.