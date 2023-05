O Dacia Spring electrică a ars complet în Timiș. Proprietarul: „S-a auzit un zgomot infernal, iar în 15 minute mașina ardea generalizat“

O mașină electrică Dacia Spring a ars complet, în localitatea Beregsău Mare (Timiș), nu departe de Timișoara. Proprietarul a spus într-o postare pe Facebook că regretă achiziționarea mașinii, după ce timp de un an și jumătate a fost mulțumit de ea.

Ghinion mare pentru proprietarul unei mașini electrice Dacia Spring. Bărbatul din Beregsău Mare (județul Timiș) a cumpărat mașina în urmă cu un an și jumătate însă joi, 11 mai 2023, avea să regrete alegerea. Mașina condusă de soția sa a luat foc și a ars complet.

Pompierii de la Detașamentul 2 Timișoara s-au deplasat la fața locului cu o autospecială de primă intervenție și comandă, două autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD.

În sprijin a intervenit și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Săcălaz. Deșii pompierii au ajuns rapid la fața locului, nu au reușit să salveze nimic din mașină.

„La sosirea forțelor la locul evenimentului s-a constatat că autoturismul era cuprins de incendiu în totalitate. Din fericire, nu s-au înregistrat victime. Cauza probabilă a producerii incendiului a fost stabilită ca fiind scurtcircuitul electric”, au transmis cei de la ISU Timiș.

După experiența nefericită, proprietarul mașinii a povestit întâmplarea pe grupul de Facebook „Dacia Spring România (oficial)”.

„Nu am postat pe acest grup până acum decât arareori. Astăzi, în jurul orelor 17.00 Dacia mea Spring (primăvară sau izvorul minunilor, cum or numi-o ăștia) a trecut în neființă. O mașină electrică de care am fost extrem de mulțumiți timp de un an și jumătate, fără erori, încărcată doar la priză, acasă. Înainte de a-și da sfârșitul obștesc, mașina era condusă de soție și m-a sunat disperată că se aude un zgomot infernal de sub mașină ca o combinație de șuierat - scârțâit puternic ajungând în 300 de metri în fața casei. De sub mașină, din zona bateriei a început să se propage un fum care alterna de la des la mai puțin vizibil. În maxim 15 minute mașina ardea generalizat”, a povestit Ionel Cârnu.

Acesta susține că nu intenționează să facă reclamă negativă mașinii electrice Dacia Spring, nu acuză pe nimeni, ci doar vrea să facă public experiența sa.

„Spaima prin care a trecut soția și copiii nu o mai explic aici. Mașina s-au făcut scrum și este pentru prima dată când efectiv regret achiziția ei. Dețin asigurare Casco full și mașina mai era în garanție încă 18 luni. Nu acuz pe nimeni, nu doresc reclamă negativă și mai ales nu îmi doresc să văd din partea voastră comentarii răutăcioase. Vreau doar să vă expun experiența aceasta nefastă și să știți ce urmează în cazul în care vă veți lovi de aceeași situație”, a mai scris Ionel Cârnu, pe Facebook.