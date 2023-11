Noua carte despre Phoenix continuă să facă valuri. Autoare: „A fost un atac la persoană”

Diana Sfetlana Stoica, unul dintre autorii care au contribuit la volumul „Formația Phoenix: muzică, politică, filosofie”, prezentată în cadrul târgului Gaudeamus de la Timișoara, a dorit să-și exercite dreptul la replică cu privire la afirmațiile criticului muzical Mimo Obradov.

Lansarea cărții „Formația Phoenix: muzică, politică, filosofie”, coordonat de Emanuel Copilaș, scos la Editura Universității de Vest, la târgul Gaudeamus continuă să facă vâlvă. A venit rândul Dianei Sfetlana Stoica, unul dintre autorii care au contribuit la volum, să răspundă criticilor jurnastului și publicistului Mimo Obradov.

„Consider criticile domnului Obradov aduse contribuției mele ca fiind nefondate, putând fi asimilate unui atac la persoană. Mă refer în primul rând la exprimarea tendențioasă <nu e în stare să umple un paragraf fără nesfârșite citate ale unor filosofi fără nicio legătură cu Phoenix>”, susține Dianei Sfetlana Stoica.

„Domnul Obradov sugerează cu rea-credință publicului că nu aș fi în stare să scriu. Asta pentru că nu aș putea crede că domnul Obradov <nu a fost în stare> să înțeleagă că ceea ce am scris este o analiză, cu un fir al argumentării pentru care trebuie să faci trimitere și la idei ale altora, fie aceștia filosofi, diverși analiști, membrii formației Phoenix sau textierii acesteia”, a continuat autoarea.

„Există și alte categorii de fani, care să privească moștenirea artistică a formației Phoenix în profunzime"

Dianei Sfetlana Stoica susține că cine știe să urmărească cu obiectivitate un text, poate vedea că parafrazările sale sunt echilibrate la număr cu reflecțiile și ideile personale, fără de care nici nu ar fi fost aduse în discuție.

„În plus, decizia cu privire la care filosofi au legătură cu obiectul de studiu este a autorului, pentru realizarea obiectivelor de argumentare (care desigur pot fi atinse sau nu), la fel ca și cuvintele utilizate pe parcursul lucrării. Doar pentru necesitatea de a răspunde acestei observații constructive, cuvântul potențiere nu are în text sensul de potențare sau accentuare, ci sensul de a face ca un fapt să devină potențial, dar îmi asum că aceasta este o exprimare mai plastică dată de interpretarea teoriei filosofului la care am făcut trimitere referitor la ideea expusă”, a adăugat Dianei Sfetlana Stoica.

Aceasta spune că e regretabil că tocmai cunoscutul critic muzical Mimo Obradov: „pare <să nu fie în stare> să accepte că există și alte categorii de fani, care să privească moștenirea artistică a formației Phoenix în profunzime, din orice alte perspective, chiar criticabile (constructiv), preferând a-i batjocori pe aceia care încearcă să scrie, nu fără documentare, pe orice subiect, legat sau doar inspirat de creațiile Phoenix, din alte registre de cunoaștere sau analiză decât cele ale domniei sale”.

„Am scris pentru acest volum tot din drag de Phoenix"

În ceea ce privește critica unui al cunoscător al fenomenului Phoenix, publicistul Florin Bălănescu, redactor la Radio Iași – pe care îl citează Mimo Obradov, la lansare, Dianei Sfetlana Stoica adaugă:

„Este vorba despre interpretarea (decodificarea) dată unor texte, despre care am sugerat că ar fi posibilă și în variante neimaginate până acum, și <dincolo de intențiile codificatorului>. Concluziile în zeflemea pe care le trage domnul Bălănescu din aceste posibile interpretări sugerate de mine denaturează sensul mai puțin superficial pe care l-am dat unor simboluri. Dar alți cititori poate vor înțelege (...). Dacă referirea la anumite discursuri deranjante prin ele însele este o aberație, sau dacă acestea se potrivesc contextului, sunt subiecte ce pot fi dezbătute îndelung, dar în limitele manifestării respectului reciproc, ale conservării demnității personale și ale libertății de expresie a unei opinii, care nu are valoare de adevăr, nu poate fi nici corectă, dar nici incorectă. Dacă domnul Bălănescu consideră că a folosit termenul de <aberație> cu privire la anumite idei ale mele cu sensul de prostie, chiar nebunie sau anormalitate, atunci și-a făcut și dânsul contraserviciul de a poza (cel puțin în ochii mei) într-un respectabil domn închistat în propriile perspective”, a mai spus Dianei Sfetlana Stoica.

În încheiere Dianei Sfetlana Stoica precizează că își asumă și și-a asumat critici fondate pe marginea acestei contribuții, și mulțumește celor care o critică respectuos și cu argumente.

„Am scris pentru acest volum tot din drag de Phoenix, de pe poziția unui ascultător pasionat de mare parte dintre creațiile de decenii ale formației, dar cu interese de analiză și cercetare care cuprind tematici ca identitatea și mobilitatea, tematici care, din perspectiva mea, aveau legătură cu fenomenul Phoenix”, a încheiat Dianei Sfetlana Stoica.