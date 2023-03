Martor la procesul „deputatului AKM” Cătălin Rădulescu: „Surprizele neplăcute au apărut la audiere”

Corneliu Vaida, primul purtător de cuvânt al Armatei în Timișoara, din decembrie 1989, a fost citat ca martor, deși nu ar fi dorit să ajungă la București pe banii săi. Astfel, a acceptat să fie dus cu mandat, de Jandarmerie.

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie au dispus, în 2021, trimiterea în judecată, în stare de libertate, a fostului deputat PSD Cătălin Rădulescu, zis şi „Deputatul AKM”, sau „Mitralieră”, pentru complicitate la abuz în serviciu şi fals în declaraţii privind modul în care a obţinut titlul de Luptător la Revoluţia din 1989.

Cătălin Rădulescu ar fi obţinut titlu de „Luptător pentru Victoria Revoluţiei din decembrie 1989 – Luptător cu Rol Determinant”, deşi nu îndeplinea una dintre condiţiile prevăzute de lege, adică să fi „desfăşurat activităţi revoluţionare într-o localitate în care, în urma acţiunilor şi confruntărilor cu forţele de represiune, au rezultat persoane ucise, rănite sau reţinute” până la fuga fostului preşedinte Nicolae Ceauşescu.



Primul care a contestat rolul lui Cătălin Rădulescu din timpul revoluției a fost timișoreanul Corneliu Vaida, în 2017, și ca urmare dosarul de revoluţionar al deputatului a fost solicitat de Parchetul de lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

La cinci ani distanță, Corneliu Vaida a fost chemat la București, la audieri, într-un alt dosar. Casa de Pensii Argeș a intentat proces împotriva lui Cătălin Rădulescu ca să recupereze pensiile luate nemeritat.

„Am avut ieri (N.R. 27 martie 2023) o experiență deosebit de interesantă la Curtea de Apel de pe lângă Tribunalul București. În 17 martie 2017 am cerut printr-o adresă Parchetulului General și Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluționarilor verificarea veridicității declarațiilor din dosarul de Luptător Determinant al deputatului PSD Cătălin Rădulescu, ca urmare a declarațiilor acestuia că ar fi coborât în Piață și ar fi mitraliat cu arma primită în Timișoara la Revoluție, pe protestatarii «rezist» din Piața Parlamentului.

La vremea aceea, înainte să fac solicitarea, am sunat pe mai mulți revoluționari din Timișoara ca să îi întreb dacă l-au văzut pe individ în zilele Revoluției. Nici unul nu l-a văzut dintre cei chestionați telefonic. Au trecut anii și ancheta a arătat că individul avea de fapt dosarul de revoluționar făcut pe baza unor «fapte de vitejie» făcute la... Pitești, fapte care nu erau de natură să justifice acordarea titlului de Luptător determinant. În consecință, Casa de Pensii Argeș l-a dat în judecată pentru a recupera prejudiciul cauzat de acordarea necuvenită a indemnizațiilor de revoluționar”, a povestit Corneliu Vaida pe pagina sa de Facebook.

Dus de jandarmi la București

Corneliu Vaida, primul purtător de cuvânt al Armatei în Timișoara, din decembrie 1989, a fost citat ca martor, deși nu ar fi dorit să ajungă la București pe banii săi. Astfel, a acceptat să fie dus cu mandat, de Jandarmerie.

„Fiindcă nu am dorit să mă deplasez pe banii mei, am fost dus ieri (cu mașina) cu «mandat de aducere» de către un echipaj de jandarmi. În România anului 2023 la Curtea de Apel București nu s-a aflat de audieri on-line. Surpriza plăcută a fost călătoria cu echipajul de jandarmi, care au fost doi tineri subofițeri destupați, inteligenți, cu care am avut ce discuta. Surprizele neplăcute au apărut la audiere. Cu toate că Parchetul a constatat falsul în declarațiile legate de activitatea revoluționară a inculpatului în… Pitești, audierea mea s-a axat pe faptul că eu nu știam de activitatea revoluționară a acestuia din Timișoara! De ieri mă tot gândesc ce relevanță are acest lucru, când din punctul meu de vedere aceasta nu constituie obiectul procesului/acuzării. Procuroarea mi-a pus de asemenea întrebări care erau legate de acest lucru, la fel și avocatul (foarte obraznic!) al inculpatului , ca și în final, însuși Cătălin Rădulescu «Mitraliera»”, a continuat Corneliu Vaida.

Dar cel mai interesant i s-a părut lui Vaida faptul că judecatoarea nu știa de episodul cu mitraliera, atât de mediatizat la vremea sa.

„Mitraliera în discuție era achiziționată de inculpat după 1990 de la UM Cugir și pentru care acesta - fiindcă o ținea în condiții necorespunzătoare - a fost amendat de către Serviciul Arme al Poliției. De asemenea un alt aspect interesant a fost și menționarea de către inculpat ca potențiali martori ai săi pe doi cunoscuți revoluționari timișoreni, dar cu care eu nu mă aflu în relații tocmai amicale. Și cum se știe că în România lege e lege (a lor, nu a noastră!) conform legii lui Ohm ... «om trai și 'om vedea!»”, a mai scris Corneliu Vaida.