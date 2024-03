Ilie Stepan și Pro Musica au primit cea mai importantă distincție din partea statului român. „Onoare și pentru muzica rock“ FOTO VIDEO

Raluca Turcan, ministrul Culturii din România, a înmânat membrilor trupei Pro Musica cele mai importante distincții ale statului român. Ceremonia a avut loc joi seara, 28 martie 2024, în sala de spectacole a Consiliului Județean Timiș.

Trupa timişoreană Pro Musica a sărbătorit, în 15 ianuarie 2024, 51 de ani de la primul concert, susţinut la Liceul Pedagogic.

Pro Musica este formaţia care va rămâne mereu înscrisă cu litere boldite în istoria culturii rock din România. Este una dintre formaţiile avangardiste care au adus spiritul occidental într-o epocă naţional-comunistă în care acest lucru nu era conceput.

Pentru toate astea, Ilie Stepan și Pro Musica au primit cea mai importantă distincție din partea statului român.

Pro Musica a fost distinsă cu Medalia - Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Cavaler, Categoria B, semnat de președintele României, pentru contribuția, prin muzică, la „dezvoltarea spiritului civic în societatea românească“.

De asemenea, Ilie Stepan, liderul trupei, a preluat Medalia - Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Cavaler, Categoria D – „Arta spectacolului”.

Distincțiile au fost oferite personal, joi, 28 martie, de minstrul Culturii, Raluca Turcan.

„E o zi importantă pentru toți oamenii care iubesc și prețuiesc cultura. Am avut privilegiul de a-l decora, în numele președintelui României, pe Ilie Stepan, care a fondat formația Pro Musica, de asemenea să transmit o decorație și pentru formația, care a reușit să rămână peste timp, după 51 de ani, un simbol în comunitatea din Timișoara”, a spus Raluca Turcan.

De numele Pro Musica se leagă multe premiere: prima operă-folk din istoria muzicii românești, primul concert rock organizat în România într-un spital de psihiatrie, primul concert rock în aer liber susținut vreodată în România, într-un penitenciar. Este și trupa rock a cărei compoziție, „Timișoara”, a devenit, prin Hotărâre de Consiliu Local, imn oficial al Timișoarei.

„Este onorant pentru noi această distincție, cred că este onorant și pentru oraș, dar îndrăznesc să spun că este onorant și pentru muzica rock românească. Un ordin cultural înființat în România în anul 1933, de regele Carol al II-lea, este și astăzi cea mai înaltă distincție pe care poate să primească un om care se ocupă de artă. Este onorant că muzica rock a ajuns acolo unde îi era locul, să fie considerată o formă de artă, așa cum se întâmplă în Occidentul mai avansat, să fie considerată o muzică clasică, pentru că rockul s-a clasicizat”, a declarat Ilie Stepan.

Premiu dedicat publicului

Doru Iosif a fost alături de Ilie Stepan încă de la primul concert al trupei, care a avut în sala de spectacole a Liceului Pedagogic, din 15 ianuarie 1973.

„Meritul acesta cultural îl transformăm ca într-un spectacol de gală și îl dedicăm tuturor celor care au trecut prin Pro Musica. Nu au fost puțini. Au fost aproape o sută de oameni minunați. Dar dedicăm acest spectacol și celor care au fost alături de noi, adică publicului. Trebuie să fie premiul publicului și a celor care nu sunt aici cu noi și care nu mai sunt”, a spus Doru Iosif.

Chitaristul Dixie Krauser este un alt membru marcant al Pro Musicii. A venit din Germania special pentru a prelua distincția semnată de președinte.

„Mă bucură distincția, însă acum nu se vor schimba prea multe. Dar o consider ca o o apreciere, care justifică 50 de ani de cântat, se pare că nu degeaba. Sunt 50 plus, dar nu se mai știe cât plus o să mai fie. Noi vom continua. Publicul a fost alături de noi în tot acest timp și înseamnă că le mai place muzica asta”, a afirmat Dixie Krauser.

Anul 2024 va însemna pentru Pro Musica și lansarea filmului documentar despre istoria grupului, care va conține interviuri cu principalii componenți ai grupului, fragmente din concertele susținute de Pro Musica de-a lungul istoriei, dar și reconstituiri teatralizate cu actori ale unor momente importante.