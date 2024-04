Guvernul României s-a reunit în premieră la Timișoara. Premierul Ciolacu: „Poate îmi fac viză de flotant în oraș” FOTO

Ședința de guvern inedită. Guvernul s-a mutat pentru o zi la Palatul Administrativ din Timișoara. Ședința a fost condusa de premierul Marcel Ciolacu, o parte din membrii guvernului au fost prezenți, iar cei care nu au putut ajunge au participat online.

Premieră la Timișoara. Guvernul a ținut o ședință specială la Palatul Administrativ din orașul de pe Bega. În cadrul ședinței au fost aprobate o serie de proiecte de infrastructură cu impact regional, printre deschiderea punctului de frontieră cu Ungaria de la Beba Veche sau construirea unui stadion cu o capacitate de 30.000 de locuri în Timișoara, dar s-a aprobat și plata în avans a pensiilor înainte de Paști.

„Aș putea să spun că a început să-mi placă aici, la Timișoara. se construiește foarte mult în ultimul timp și chiar îl rog pe Sorin (N.R.: Grindeanu), poate mă ia și în gazdă și îmi fac și eu viză de flotant în oraș (...). Am vrut să facem această ședință la Timișoara în semn de respect pentru toți locuitorii din Timiș. Este un semnal clar pe care Guvernul României îl dă astăzi. Județul Timiș merită și are dreptul să aibă parte de investiții guvernamentale de anvergură, pe măsura contribuției pe care o are la PIB-ul României. Timișul a fost văduvit prea mult timp de proiecte majore, deși este unul din polii de creștere a țării. În ultimii 30 de ani, prea puțini din banii cetățenilor s-au întors aici, să le facă viața oamenilor mai bună”, a spus Marcel Ciolacu, la începutul ședinței.

„Nu mă miră că a început să vă placă aici, la Timișoara, că vreți să vă mutați în vest. Știm că Banatul e fruncea”, a răspuns Sorin Grindeanu.



Marcel Ciolacu i-a cerut ministrului Muncii, Simona Bucura-Oprescu, să ia măsuri pentru ca pensionarii să își primească pensiile înainte de Paști. Proiectul de hotărâre propune devansarea plăților cu pensii și alte drepturi prevăzute de legi cu caracter special în valoare totală de peste 9,331 miliarde lei.

„Este un gest firesc față de seniorii României, știu că va fi foarte multă muncă în ministere, case de pensii, poștă. Bănci, dar cred că toți cei implicați, care au un părinte, o bunică sau un unchi, își dau seama cât de mult contează acest gest, mai ales înaintea celei mai mari sărbători creștinești”, a mai spus Ciolacu.

Stadionul de 165 de milioane de euro

A fost aprobat indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Construire Stadion cu capacitate de 30.000 locuri, Str. Ștefan Covaci nr. 1, municipiul Timișoara, județul Timiș”.

„Anul trecut, cu doi prieteni, timișoreni, domnul Grindeanu și domnul Simonis, m-am întâlnit cu liderii galeriei lui Poli Timișoara. Le-am promis că vom demara acest proiect și azi ne ținem de cuvânt, aprobând indicatorii tehnico-economici pentru stadionul din Timișoara. Va fi o arenă modernă, de 30.000 de locuri, unde vor fi investiți peste 165 de milioane de euro”, a mai spus Ciolacu.

Printre alte proiectele incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 25 aprilie au mai fost deschiderea punctului internațional de trecere a frontierei de stat Beba Veche (România) – Kübekháza (Ungaria), declanșarea unei proceduri de expropriere pentru varianta ocolitoare a municipiului Arad – Est, aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii portuare în portul Drobeta Turnu Severin” și modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 94/2006.