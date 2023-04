„Baba de la Caransebeș“. Emoționanta poveste a femeii care vinde în piață de 60 de ani: „Din asta trăim!“ | AUDIO

Floarea Negrei, alias „Baba de la Caransebeș”, așa cum mărturisește că o știe lumea, vinde în Piața „Badea Cârțan”, din Timișoara, de aproape 60 de ani. Femeia spune că vinde în aceeași piață de la vârsta de 14 ani și că îi este greu să renunțe.

Are 73 de ani și de aproape 60 de ani vinde în Piața Badea Cârțan din Timișoara bunătăți produse de familia sa în gospodăria de lângă Caransebeș. Locuiește, cu alte trei femei, într-o cameră închiriată lângă piață și merge acasă cu trenul, pentru scurte perioade de timp. În rest, este în Badea Cârțan. O știe toată piața. Cineva i-a spus că o știe un sfert de Timișoara. Este, pe scurt, povestea Floarei Negrei, care spune că lumea o știe drept „Baba de la Caransebeș”.

Bătrâna a povestit pentru Radio Timișoara că în zona sa, nefiind colectivizare, a putut lucra pâmântul. Produsele au fost aduse în Piața Badea Cârțan din Timișoara. Așa a ajuns, la vârsta de 14 ani, să vândă în piață. De atunci, au trecut aproape 60 de ani și Floarea Negrei este tot în piață.

„De la 14 ani sunt aici pe piață. La noi nu a fost colectiv, țucă-te buna, și noi cu asta am trăit. Acum ale noastre nu se mai iau, că aduc de dincolo. Sunt mai frumoase merele, cireșele. Puțin mai facem noi vânzare”, spune, în inconfundabilul grai bănățean, Floarea Negrei, care vinde leurdă, măcriș și legume produse în sera familiei.

„Vindem de toate. Salată, ridichi, spanac. Aducem ce avem acasă. Suntem nouă în familie. Sunt copiii, nepoții. Toți lucrăm, că nu e servici”, a mai declarat „Baba de la Caransebeș”, care o caută „fetele astea tinere” care caută produse bio. „Știu că e natural. E tot al nostru, adus de acasă”, mai spune Floarea Negrei, care, nefiind angajată, nu are nici pensie.

„Baba de la Caransebeș” spune că nu o afectează nici frigul din Piață, având perioade în care a dormit în piață până la Crăciun. Acasă merge pentru scurte perioade de timp, dar se întoarce pentru că îi este greu să lipsească din piață.

„M-am dus duminică dimineața cu trenul de opt fără un sfert și la patru am venit înapoi. Numa la biserică am fost și am venit înapoi. Acum mai am pe mâine și poimâine marfă. Să termin ce am și mă duc acasă. Mă întorc că sunt de toate alea de adus de acasă”, a mai declarat Floarea Negrei.