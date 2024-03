Unii construiesc biserici, alții, spitale. Un austriac a ridicat o clinică de stat în Timișoara. „I-am spus că o să ajungă sigur în Rai“

Medicul austriac Johannes Poigenfürst a inițiat în anul 1993 construcția spitalului „Casa Austria“ din Timișoara, unde se află singura secție de politraumatologie din țară și unde vin mii de pacienți din toată țara. Profesorul a decedat zilele trecute la vârsta de 95 de ani.

Johannes Poigenfürst, o personalitate a vieții medicale din Austria, fost șef al secției de Traumatologie de la spitalul Lorenz-Bohler din Viena, a murit, luni, 11 martie, la 95 de ani. De numele său se leagă spitalul „Casa Austria“ din Timișoara, care adăpostește Clinica de Chirurgie Plastică și Reconstrucție din Cadrul Spitalului Județean.

Cândva aceasta a fost cea mai modernă unitate sanitară publică din orașul de pe Bega. A fost visul devenit realitate a profesorului Poigenfürst, fost șef al secției de chirurgie traumatologică de la spitalul Lorenz-Böhler din Viena.

Relația lui Poigenfürst cu Timioara a început în primele zile de după Revoluția din 1989, când a venit cu un transport de ajutoare umanitare alături de o echipă de medici din Viena. A adus medicamente și echipamente tehnico-sanitare și a operat aici zile la rând victimele revoluției.

„Profesorul Poigenfürst a venit la Timișoara în 25 decembrie 1989. A fost la vechea secție de ortopedie, a încercat să opereze acolo. Pe urmă, a operat în niște vagoane de tren, aduse din Austria, care dotate cu săli de operație. Condițiile de atunci erau înfiorătoare la noi. Ulterior a luat foarte mulți pacienți răniți la Viena, i-a operat acolo. Era directorul unui spital de politraumatologie. Apoi a venit cu ideea să facă un spital la Timișoara”, a declarat medicul chirurg și profesorul Tiberiu Bratu, cel care a condus Clinica de Chirurgie Plastică de la Casa Austria până în urmă cu doi ani.

Primăria a dat terenul, austriecii au construit

Johannes Poigenfürst a inițiat în anul 1993 construcția spitalului „Casa Austria”. A înființat o asociație în scopul întemeierii spitalului de traumatologie și chirurgie plastică din Timișoara conform ultimelor standarde europene din acest domeniu. Primăria Timișoara a dat doar terenul și austriecii au construit.

Poigenfürst a adunat în jurul lui fundaţii, companii, dar şi simpli cetăţeni austrieci, a făcut evenimente pentru donații și strângeri de fonduri. Practic, clădirea s-a făcut în vreo zece ani, fiind finalizat și inaugurat în mai 2003.

„M-am trezit dintr-o dată într-o clădire occidentală. Era cel mai modern spital din Timișoara la acea vreme. Toată lumea credea că e o clinică privată, austriacă sau nemțească. A durat mult construcția. Statul austriac a dat la început, din câte țin minte, vreo 500.000 de euro, iar statul român a dat terenul, cam atâta. Pe urmă el a jucat chiar și în piese de teatru pentru a strânge donații. Avea mulți prieteni, vă dați seama, era o personalitate în Viena. Când ne-am mutat acolo totul era nou și super performant”, a mai spus Tiberiu Bratu, preşedintele Societăţii Române de Chirurgie Estetică.

La realizarea spitalului și-au adus contribuția și cu guvernul Austriei, Caritas Austria și Federația Caritas a Diecezei Timișoara.

„E ca și cum ar fi construit o catedrală“

Spitalul dispune de peste 60 paturi și este constituit din patru compartimente: secția de politraumatologie - singura din acest domeniu în România, secția de chirurgie plastică și reconstructivă, secția de mari arși și secția ATI.

„Am ținut legătura ani de zile cu profesorul Johannes Poigenfürst. Pentru mine a fost un om foarte important. Și era un tip extraordinar de fain. Am avut o relație așa super-prietenească. Tot îi trimiteam statistici cu ce am făcut. În ultimul timp nu ne-am mai văzut, dar înainte venea anual în Timișoara. A trăit viața intens și a făcut foarte multe lucruri bune. I-am spus la ultima noastră întâlnire că făcând acest spital e ca și cum ar fi construit o catedrală sau foarte multe biserici. Vă dați seama câți oameni sunt ajutați de medicii de acolo, care au condiții extraordinare de lucru. I-am spus că o să ajungă sigur în Rai! În Casa Austria, trei pătrimi din clădire e ocupată de chirurgia plastică și o pătrime de politraumă – singura secție de politraumatologie din țară, cu ortopezi foarte buni, neurochirurgi, chirurgi de chirurgie generală, o deosebită secție. Mii și mii de pacienți avem acolo, sunt 20-30 de operații în fiecare zi”, a mai declarat Tiberiu Bratu.

În anul 1995, profesorului Johannes Poigenfürst i s-a conferit titlul de cetățean de onoare al orașului Timișoara. Prin muncă, devotament și profesionalism doctorul Poigenfürst le-a oferit pacienților săi șansa la viață în urma unor accidente grave.