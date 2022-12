Arhitectul de la Paris, cinci ani de poveste cu Phoenix. „Am fost buni prieteni, am fost foarte uniți“

Arhitectul și percuționistul Costin Petrescu a făcut parte din legendara formație Phoenix, în perioada 1971-1975, una dintre cele mai prodigioase etape din istoria grupului timișorean.

În trupa Phoenix s-au perindat de-a lungul celor 60 de ani de la înfiinţare zeci și zeci de muzicieni. Cu toții și-au lăsat o amprentă și au contribuit la scrierea legendei cu picătura lor de talent. Printre ei este și bucureșteanul Costin Petrescu (75 de ani), care a fost toboșarul trupei Phoenix în perioada 1971-1975. Înainte de Phoenix, Petrescu a făcut parte dintr-o trupă faimoasă din perioada începutului rockului în România, Olympic 64. În 2022, Phoenix a aniversat 60 de ani, dar Costin Petrescu nu a participat la niciunul dintre concertele aniversare.

Alături de Baniciu, nu de Covaci

A fost însă invitat la Timișoara, la concertul susținut de Mircea Baniciu, cu ocazia împlinirii a 50 de ani de carieră – semn că Petrescu face parte din tabăra Baniciu-Kappl, nu în cea a liderului Nicu Covaci.

„Covaci are trupa lui de băieți tineri, sunt foarte drăguți și foarte talentați. Eu nu particip decât la evenimentele importante ale Phoenixului, pentru că mă ocup acum și de alt gen de muzică. O muzică mai specială, muzică de film care e făcută exclusiv pe computer. Anul acesta n-am fost alături de ei. Cu Mircea Baniciu e o prietenie care s-a format în 1971, atracția noastră a fost reciprocă, pentru că și el a făcut arhitectură. El a făcut la Timișoara, eu la București. Chiar dacă ne-am despărțit geografic, mereu ne-am revăzut cu foarte mare plăcere. Mă simt onorat că m-a invitat și pe mine la această gală aniversară de la Timișoara“, a declarat Costin Petrescu pentru „Weekend Adevărul“.

Cu toate acestea, Costin Petrescu nu vrea să fie inclus în mijlocul luptelor de orgoliu dintre foștii membri Phoenix.

„Au fost diverse disensiuni și încă mai sunt unele în trupa Phoenix. Dar din punctul meu de vedere, cred că ar trebui să mai învățăm să mai și uităm. Să mai ștergem anumite lucruri. Dar sigur că este destul de delicat când unul dintre noi devine puțin mai orgolios, mai agresiv din punct de vedere vocal. Eu cred că și media a contribuit la acest așa-zis scandal din Phoenix, lumea face tot felul de interpretări. Sigur că evenimentul aniversar Phoenix e important, pentru că, iată, s-au făcut 60 de ani de când s-a marcat acest nume în România. Trupa a trecut prin diverse etape, au trecut mulți prin formație“, a mai spus Costin Petrescu.

„Trecerea mea prin Phoenix a fost extrem de benefică“

Toboșarul a făcut parte din cea mai prodigioasă perioadă a trupei timișorene Phoenix. A contribuit la albume precum „Cei ce ne-au dat nume“ ‎(1972), „Meșterul Manole“ (1973) şi „Mugur de fluier“ ‎(1974), a participat și la constituirea albumului „Cantafabule“, însă a părăsit trupa în timpul înregistrărilor.

„Eu am făcut parte din Phoenix în perioada în care s-au creat discurile importante și mă mândresc cu asta. Perioada cu Phoenix a fost extrem de fructuoasă. Au fost foarte multe turnee prin România, dar am fost și la festivaluri pe afară, în Cehoslovacia și în Polonia. Am fost buni prieteni, am fost foarte uniți, lucram foarte mult și asta a adus piesele acelea celebre. Sunt piese care se cântă și astăzi cu mare succes. Trecerea mea prin Phoenix a fost extrem de benefică și sigur am și eu o oarecare mulțumire sufletească“, a subliniat Costin Petrescu, care apare și în videoclipul piesei „Nunta“.

Scenograf pentru Sergiu Nicolaescu

Petrescu este unul dintre pionierii rockului românesc, dar a avut și numeroase colaborări în jazz, cu Mircea Tiberian, Marius Popp, Dan Mândrilă şi Johnny Răducanu, cât și în proiecte de folk-rock alături de Mircea Florian şi Nicu Alifantis. Are și o prestigioasă activitate în muzică contemporană, de avangardă, cea mai cunoscută fiind cea din Ansamblul Hyperion.

„Am plecat din Phoenix pentru că eu sunt și arhitect, a trebuit să-mi fac diploma, plus alte lucruri care mă atrăgeau: muzica de jazz, jazz-rock, iar după aceea m-am ocupat mai mult de muzica contemporană, până am plecat și eu din țară“, a mai spus Petrescu.

Costin Petrescu a lucrat și la Studiourile Cinematografice Buftea ca arhitect scenograf, la filme importante printre care „Războiul de Independență“ al regizorului Sergiu Nicolaescu. La sfârșitul anului 1977, Petrescu s-a angajat ca arhitect la Institutul de Proiectări din București. Pe lângă proiectele de locuințe și clădiri industriale, a activat ca percuționist în trupa Hyperion, la inițiativa compozitorului Iancu Dumitrescu. A mers în turnee și la concerte în țară și în străinătate, în Italia, Austria, Germania, Franța și Portugalia.

Stabilit în Franța, cu proiect în Liban

Până la urmă, Costin Petrescu a îngroșat rândurile celor din Phoenix care au plecat din România. În urma unui turneu cu Hyperion, susținut la Lisabona, în 1984, muzicianul rămâne în Occident. Având prieteni la Paris, se stabilește în Franța.

„Am avut niște turnee în mai multe țări cu formația Hyperion. Unul dintre concerte a avut loc la Lisabona, iar la Paris am avut niște prieteni arhitecți care mi-au propus să rămân. Și bine am făcut. Am putut face ceea ce îmi place, arhitectură. A fost o surpriză, în 1984 nu știam cum funcționează un trasor sau o fotocopioză, dar acolo am învățat toată bucătăria asta. Încet, încet am urcat în eșalon destul de repede. La două, trei cabinete am devenit șef de proiect, și am avut șansa să fac proiecte destul de importante“, a mai spus Petrescu.

În 1994 a avut oportunitatea să plece în Liban, la Beirut, pentru a conduce o echipă de proiectare care trebuia să construiască un cămin studențesc cu 2.500 de paturi, în campusul univeristar Hadath. „Am stat doi ani în Liban, unde am lucrat la un proiect foarte mare, la un campus universitar. A fost o experiență pe două căi: o dată era Beirutul, ca oraș și viață, și proiectul la care am lucrat, unul foarte benefic“, a mai povestit Costin Petrescu.

Concert Phoenix la Paris

Imediat după Revoluție, în 1990, Costin Petrescu i-a reunit pe cei de la Phoenix pentru un concert tocmai la Paris.

„Am organizat concertul în renumita sală La Cigale, acolo au cântat nume mari pe vremuri. A fost foarte interesant pentru că am putut să-i reunesc pe băieți. A fost o primă reunire în Occident, în Franța. Apoi, am mai tras niște piese, în Germania, la Kappl, s-a și făcut un disc, dar din cauza arhitecturii nu aveam cum să revin. Am mai participat cu ei la diferite evenimente, la Phoenix 40, la Phoenix 50“, a mai spus percuționistul.

Așadar, pentru Costin Petrescu cariera în arhitectură a fost mai importantă decât ideea de a mai reveni vreodată în formația Phoenix. A cochetat și cu domeniul graficii, desenul fiind una dintre iubirile sale. Acum își împarte viața între Franța și România, unde a deschis o afacere cu materiale de construcții.

„Stau în Franța, dar vin și în România regulat, stau câteva luni. Lucrez muzică pe computer. Acum lucrez la un album. Arhitectură nu mai fac. Aș avea chef, dar te implică într-un mod foarte serios. În adevărata arhitectură trebuie să girezi o serie de proiecte, e destul de delicat. Îți ia timp foarte mult, mai ales partea administrativă“, a mai spus Petrescu.

Muzica și arhitectura, trecutul și prezentul

Costin Petrescu a lansat recent o carte autobiografică, „Între Phoenix și... Le Corbusier“, apărută la Editura Corint.

„Le Corbusier a fost unul dintre cei mai temerari arhitecți ai secolulul XX, care a marcat foarte mult și arhitectura franceză și chiar universală. E un voiaj între muzică și arhitectură, e o carte autobiografică scrisă împreună cu importantul jurnalist de muzică Nelu Stratone. Pot să spun că volumul are succes, s-a vândut bine. Pe spatele cărții mele există un cod QR, care dacă e citit cu telefonul pot fi ascultate și două dintre piesele mele“, a povestit Costin Petrescu.