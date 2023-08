Andre Rieu sau Andrea Bocelli ar fi putut concerta la Timișoara. „Dar s-au lovit de lipsa infrastructurii“

În perioada 4-20 septembrie 2023, Timișul va avea o extensie a celei de-a 26-a ediții a Festivalului Internațional George Enescu, care a început în 27 august 2023, la Sala Palatului din București, cu un timișorean la conducere.

Nu mai puțin șase concerte din cadrul Festivalului Internațional “George Enescu” ajung anul acesta la Timișoara, în cadrul programului Capitală Culturală a Europei 2023, iar un concert este programat și la Lugoj. Pe scena Filarmonicii vor urca orchestre importante din America, Anglia, Franța, Elveția și România. Evenimentul este finanțat prin Centrul de Cultură și Artă al Județeului Timiș, cu aproximativ 500.000 de lei, bani alocați de la bugetul de stat, prin Ministerul Culturii.

„Nu a fost foarte greu să convingem autoritățile de la București de utilitatea acestui demers, pentru că sunt două proiecte naționale: Timișoara - Capitala Culturală a Europei și Festivalul George Enescu. Practic se ajută unele pe celelalte dacă există această sinergie. Indiferent de ministrul care a fost la Cultură, toți au sprijinit organizarea unei secțiuni a festivalului la Timișoara. Vom avea însă un spectacol și la Lugoj, dând această dimensiune regională a Capitalei Europene a Culturii”, a spus Alin Nica, președintele Consiliului Județean Timiș.

Ediția din acest an a Festivalului “George Enescu” este prima cu o nouă conducere. Director artistic este nimeni altul decât dirijorul timișorean Cristian Măcelaru. El este și cel care a selectat concertele care vor avea loc în Capitala Culturală a Europei.

„Ne bucurăm mult că putem să colaborăm, să creem aceste concerte. Eu am ales aceste concerte, am vrut să arătăm în regiune și în Timișoara o diversitate aparte. Ne bucurăm de o calitate extraordinară de artiști internaționali. Acești artiști aduc cu ei un standard de excelență. Important de observat genul de muzică care se aduce în Timișoara: am făcut așa încât să ajungem la muzică începând cu Beethowen și terminând cu copoziții care au fost scrise poate acum doi ani”, a spus dirijorul Cristian Măcelaru.

Evenimentele de asemenea anvergură aduc încă o dată în atenție lipsa infrastrucrturii în Timișoara, care pe lângă un stadion sau sală polivalentă, ar avea nevoie și de o sală modernă de concerte.

Dorința construirii unei săli de concerte

În cadrul programului Timișoara 2023, pe listă erau concert cu Andre Rieu sau Andrea Bocelli, dar aceștia au refuzat să vină din cauze concrete. „S-au lovit de lipsa infrastructurii“, a dezvăluit Alin Nica.

„Vă asigur că Primăria Timișoara face eforturi să aducă Sala Capitol a Filarmonicii la cele mai bune standarde, dar chiar și așa e insuficientă pentru ceea ar putea să fie Timișoara în acest peisaj cultural. Una din inițiativele pe care sper să le putem promova în parteneriat cu Primăria în anii următori este aceea a construirii unei săli de spectacole. Nu vorbim de sala polivalentă, acolo nu se pot ține concerte de operă sau de muzică clasică, din cauza acusticii, dar o sală de spectacole și de conferințe într-o zonă nouă a Timișoarei, în zona de nord-vest, cred că poate să facă obiectul unei dezbateri și unor strategii. Atunci vom putea să gândim la scară și mai mare, chiar peste București. Îmi doresc acest lucu și nu cred că este imposibil”, a mai declarat Alin Nica.

Programul de la Timișoara

Deschiderea va avea loc duminică, 3 septembrie 2023, în Sala Capitol al Filarmonicii Banatul, cu un concert susținut de Ansamblul Intercontemporan din Franța.

În 4 septembrie 2023 vine Fine Arts Quartet din Chicago. În 6 septembrie 2023 va fi consacrata orchestră Romanian Chamber Orchestra, dirijat de Gabriel Bebeșelea. Apoi, în 7 septembrie, această orchestră alcătuită din muzicieni români din diaspora va putea fi urmărită și în Sala Teatrului Traian Grozăvescu din Lugoj. În aceeași zi, la Timișoara concertează Filarmonica Banatul, avându-l la pupitru dirijoral pe belgianul Martin Dendievel.

Evenimentlee se reiau apoi în 14 septembrie 2023, cu Camerata Bern din Elveția, iar în 20 septembrie 2023, ultima zi a Festivalului Internațional George Enescu la Timișoara, va fi un concert inedit susținut de Manchester Camerata.