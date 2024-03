Soluţie de reîntinerire a Lacului Ursu din Sovata, supranumit „Marea Moartă a Transilvaniei”, după reducerea heliotermiei

În urma unor studii efectuate asupra Lacului Ursu din Sovata de către biofizicianul Peter Hantz, împreună cu cercetători din Ungaria, Germania şi SUA, s-a constatat o reducere a fenomenului de heliotermie, iar soluţia de reîntinerire a lacului a fost sugerată chiar de către localnici, potrivit Agerpres.

„Sunt cercetător biofizician şi scafandru de cercetare şi una dintre problemele pe care le investighez este problema heliotermiei Lacului Ursu. Lacul Ursu în ultimii 30-40 de ani aproape că a pierdut heliotermia. În urma unei cercetări - au făcut parte şi cercetători din străinătate, din Germania,Ungaria, Statele Unite, cei mai buni experţi din Europa, care se ocupă cu heliotermie - am aflat este că stratul haloclinal, unde începe stratul de apă cu densitate foarte mare de sare, se deplasează în jos” , a declarat, joi, biofizicianul Peter Hantz, într-o întâlnire cu presa.

Mai exact, în cursul deceniilor, lacul a pierdut sare, dar nu concentraţia sării s-a schimbat, ci limita între straturile mai puţin sărate şi mai mult sărate s-a deplasat spre jos, potrivit cercetătorului.

„Din acest motiv, radiaţia solară nu poate să încălzească aşa de tare stratul haloclinal (...) Ceea ce am putea să facem este să reîntinerim lacul, să aducem înapoi la adâncime mai mică stratul haloclinal. Localnicii ne-au ajutat enorm cu tot felul de idei şi tot felul de observaţii", a explicat biofizicianul.

„Dacă am aduce apa din Izvorul Gera în Lacul Ursu, am putea să ridicăm stratul haloclinal”

Prima soluţie avansată a fost dizolvarea în lac a aproximativ 10.000 tone de sare, fapt ce ar impune costuri foarte mari, dar soluţia cea mai ieftină de reîntinerire a Lacului Ursu fost avansată de un localnic.

„Un antreprenor mai bătrân a spus că există un izvor de sare, Izvorul Gera, care are o concentraţie foarte mare de sare. Am făcut analizele şi Izvorul Gera este foarte aproape de conţinutul apei din Lacul Ursu. S-ar putea ca pur şi simplu dacă am aduce apa din Izvorul Gera în Lacul Ursu, în 3-4 ani am putea să ridicăm stratul haloclinal la un nivel corespunzător", a susţinut Peter Hantz.

Cercetătorul a precizat că înainte să fie începută o astfel de operaţiune se impune o investigaţie de cel puţin un an.

Investigaţiile efectuate cu sonarul în adâncurile Lacului Ursu au evidenţiat stratul haloclinal la circa 2,7 metri adâncime şi că acest fenomen are la bază cauze naturale.

„Marea Moartă a Transilvaniei”

Cu o suprafaţă de 40.000 de metri pătraţi, o adâncimea de 18 metri şi o salinitate medie de 300 de grame/litru, Lacul Ursu este o adevărată sursă de sănătate. De altfel, lacul este supranumit şi „Marea Moartă a Transilvaniei”, salinitatea de aici fiind întâlnită la Marea Moartă din Israel spre suprafaţă. Privit de la înălţime, Lacul Ursu are forma unei blăni de urs desfăşurate, de unde îi vine şi numele.