Mureș: A fost reţinut mecanicul locomotivei care a venit la muncă băut şi a lovit un autoturism

Mecanicul locomotivei, care a lovit un autoturism în județul Mureș, a fost reținut pe 9 ianuarie fiind cercetat pentru părăsirea postului şi prezenţa la serviciu sub influenţa băuturilor alcoolice.

Continuă cercetările în urma accidentului feroviar produs în 6 ianuarie, în judeţul Mureş, unde un tren a lovit un autoturism condus de un cetăţean german. Evenimentul a avut loc pe DJ 142 C, în afara localității Coroisânmărtin, la trecerea la nivel cu calea ferată, între un autoturism și un tren. În urma cercetărilor, mecanicul locomotivei, în vârstă de 59 de ani, a fost reținut. S-a constatat că acesta avea o concentraţie de 0,61 mg/l alcool pur în aerul expirat.

„În continuarea cercetărilor efectuate de Polițiștii Serviciului Județean de Poliție Transporturi Mureș, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Târnăveni, bărbatul de 59 de ani, din comuna Adămuș, a fost reținut la data de 9 ianuarie a.c., sub aspectul săvârșirii infracțiunii de părăsirea postului și prezența la serviciu sub influența băuturilor alcoolice ori a altor substanțe, faptă prevăzută de Codul penal”, informează Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Mureș.

Un bărbat de 56 de ani, cetăţean german, nu a oprit la trecerea la nivel cu calea ferată simplă, fără bariere, maşina pe care o conducea fiind lovită din lateral de un tren care circula pe ruta Târnăveni-Bălăuşeri.

În urma accidentului produs în seara zilei de 6 ianuarie 2025, trei persoane, pasagere în autoturism, au fost transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Este vorba de o femeie, cetățean german, în vârstă de 65 de ani, o femeie de 34 de ani din localitatea Viișoara și o minoră de 11 ani, tot din Viișoara.

Conducătorul autoturismului a fost testat alcoolscopic, rezultatul testului de respirație fiind negativ.

De asemenea, în urma testării cu aparatele din dotare a conducătorului locomotivei, un bărbat de 59 de ani, din comuna Adămuș, a rezultat o concentrație de 0,61 mg/l alcool pur în aerul expirat.

„Bărbatul a fost condus ulterior la o unitate medicală, unde i-au fost recoltate mostre biologice, rezultatul analizelor de laborator fiind pozitiv”, mai menționează polițiștii.

Mecanicul locomotivei a fost reținut pentru 24 de ore, acesta fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul IPJ Mureș.

Urmează ca în cursul acestei zile, în continuarea cercetărilor, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târnăveni să se pronunțe asupra dispunerii unei alte măsuri preventive.