Elevi înjunghiați lîntr-un club din Târgu Mureș după balul bobocilor

Poliţiştii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovire sau alte violenţe în urma conflictului între elevi la balul bobocilor de la Colegiul Reformat din Târgu Mureș, care s-a soldat cu înjunghierea a doi tineri.

Potrivit IPJ Mureş, joi, 3 noiembrie, în jurul orei 23:35, poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Târgu Mureş au fost sesizaţi cu privire la faptul că în proximitatea unei societăţi comerciale de pe Strada Sinaia din municipiul Târgu Mureş ar avea loc un conflict spontan între trei tineri. Poliţiştii s-au deplasat de urgenţă la faţa locului unde au constatat faptul că cele sesizate se confirmă, fiind identificaţi trei tineri, cu vârste de 17 şi 16 ani, care s-ar fi agresat reciproc.

În urma verificărilor efectuate, a rezultat faptul că, ulterior agresiunilor dintre aceştia, tânărul de 17 ani, prin folosirea unui obiect înţepător le-ar fi provocat leziuni tinerilor de 16 ani, care au fost transportaţi la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale.

În continuare, poliţiştii efectuează cercetări în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor şi împrejurărilor producerii evenimentului.

Coordonatorul UPU SMURD Târgu Mureş, dr. Maria Salanţa, a arătat ca cei doi adolescenţi nu au leziuni critice, dar au fost internaţi sub supraveghere medicală.

„Au fost aduşi în cursul nopţii, în jurul orei 0,20, doi adolescenţi de 16 ani, heteroagresiune, plăgi înţepate cu cuţit, unul dintre ei a fost înţepat în zona feţei şi umărului, iar celălalt în zona abdominală. Nu sunt leziuni critice, dar au fost internaţi pentru supraveghere la chirurgie pediatrică amândoi", a precizat presei dr. Maria Salanţa.

Conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş a arătat ca agresiunea s-a produs într-un club din Târgu Mureş, fiind o petrecere organizată de copii, şcoala sau părinţii neavând vreo implicare.

„În urma discuţiilor avute cu directorul adjunct de la Liceul Romano-Catolic, Tamasi Zsolt, am fost informat că, în cursul zilei de ieri, a avut loc balul bobocilor, iar după masă a avut loc petrecerea la un club. Nu a fost organizată de unitatea de învăţământ sau de asociaţia de părinţi, iar la această petrecere copiii au fost violenţi, unii dintre ei au fost răniţi. Dar situaţia lor este sub control, în acest moment fiind sub atenta supraveghere a medicilor. Astăzi, la ora 13:30, am convocat conducerea Liceului Teoretic 'Bolyai Farkas' (în cadrul căruia funcţionează Colegiul Reformat, n.r.) la o discuţie la Inspectoratul Şcolar", a declarat inspectorul şcolar general Sabin Păşcan