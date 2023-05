Vestigii romane vechi de două milenii, distruse de plugurile tractoarelor într-o comună din Gorj

Vestigiile vechi de aproximativ 2.000 de ani dintr-un castru roman, din localitatea Cătunele, județul Gorj, sunt distruse an de an de către localnicii care sunt proprietarii terenului, pe care îl ară cu tractoarele.

În urma brazdelor ies la iveală fragmente ceramice, dar și monede romane.

Castrul roman se află în satul Valea Perilor. Situația se repetă de fiecare dată după efectuarea lucrărilor agricole de primăvară: din pământ apar bucăți de obiecte ceramice.

Primarul comunei Cătunele, Florinel Țuilă, susține că nu are nicio putere să intervină pentru a opri dezastrul.

„Nu a mai venit nimeni de peste zece ani să verifice acest castru. Titlurile de proprietate au fost date la puțin timp după 1989. Eu am găsit această situație înainte de a veni la primărie. Nu dispunem de teren în rezervă pentru a le da oamenilor, mai ales că suntem localitate afectată de lucrări miniere“, spune edilul.

„În fiecare an se ară și se scot artefacte“

Vasile Marinoiu, expert arheolog în cadrului Muzeului Județean de Istorie, a precizat că a găsit anul trecut chiar monede scoase de pluguri.

„Este un castru care datează din secolele II-III d. Chr. Este un castru cu val de pământ și cu o așezare lângă el. Acest sit arheologic nu are o soartă prea bună. După 1990, oamenii și-au revendicat pământurile, deși am insistat și la primărie să fie declarată rezervație arheologică. Primăria nu a achiesat la dorințele noastre. În fiecare an se ară și se scot artefacte de epocă romană de către localnici. În anumite perioadeș a fost semnalată prezența deținătorilor de detectoare de metale. Mergând pe arătură, în urmă cu un an, am găsit monede romane și ceramică scoasă de către pluguri. Primarul nu ia nicio măsura pentru protecția acestui castru roman, deși este pe lista monumentelor istorice“, explică Marinoiu.



Castrul roman de la Cătunele se întinde pe o suprafață de cinci hectare.

Pompiliu Ciolacu, directorul Direcției Județene pentru Cultură Gorj, a spus că proprietarii terenurilor au anumite obligații, pentru ca vestigiile să nu fie distruse. Acesta a menționat că se va efectua o verificare la castrul roman de la Cătunele.

Ce s-a descoperit la Cătunele

Vasile Marinoiu a participat la cercetările arheologice care au avut loc în trecut la castrul roman de la Cătunele.

„Cercetările arheologice sunt atestate încă de la sfârșitul secolului al XI-lea, dar cele mai importante s-au făcut în anii 1972, 1981 și 1985 de către Muzeul Regiunii Porțile de Fier, și apoi în anii 1981 și 1984 de către Institutul de Arheologie București S-a descoperit că avea două șanțuri de apărare și un val de pământ. Cercetările din 1972 au dus la descoperirea termelor romane. Nu s-au mai făcut cercetări, deși ar mai fi multe de cercetat“, mai spune Vasile Marinoiu.