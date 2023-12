Valentin a lăsat Germania pentru satul părintesc, unde face uleiuri presate la rece. „Este liniște, aer curat și afacerea este în curtea casei“

Valentin Nicolae (47 de ani) a ales să se întoarcă în locul de baștină al părinților săi, comuna Polovragi din județul Gorj, iar cu ajutorul fondurilor europene a reușit să pună pe picioare o mică afacere: realizează uleiuri presate la rece.

Acesta s-a născut în localitatea Brezoi, județul Vâlcea, acolo unde părinții săi se mutaseră cu serviciu. „Tata a lucrat în mină și a lucrat pe mai multe șantiere. La un moment, părinții s-au stabilit în Brezoi, acolo unde m-am născut și am trăit până la 14 ani, după care am venit în București unde am urmat liceul, fostul Electroaparataj. Am urmat, apoi facultatea, și am lucrat în domeniul vânzărilor“, povestește Valentin Nicolae.

Între timp, părinții au revenit în locul natal, în comuna Polovragi, când s-au pensionat.

La vârsta de 35 de ani, Valentin a luat o decizie radicală: a plecat din România și s-a stabilit în Germania. „Am vrut să încerc să văd cum este viața și în altă țară, mai ales că aveam acolo mulți prieteni și colegi din liceu. Era ca un miraj, că este mult mai bine afară. Eu am fost destul de dezamăgit și am preferat să mă întorc. Era cam aceeași muncă, dar la sfârșit de lună eram ca cum aș fi câștigat în România. În plus, dorul de țară a contat foarte mult și nu m-am putut acomoda acolo“, este el sincer.

Acesta a decis să înceapă o nouă viață la Polovragi la sugestia unui prieten. „După de a murit mama, în urmă cu opt ani, un prieten din București mi-a spus că vrea să se mute în Polovragi și să înceapă acolo o afacere cu siropuri presate la rece. Am început această activitate împreună, după care am decis să ne separăm și să meargă fiecare pe drumul lui. Adaptarea nu a fost dificilă în Polovragi, pentru că eu mergeam frecvent cu prietenii“, mărturisește Valentin. Trăiește de șase ani în Polovragi și nu-i pare rău de alegerea făcută:

Care sunt cele mai căutate uleiuri

Acesta a reușit împreună cu asociatul său, Antonio Răzvan Bitică, să obțină un proiect pe fonduri europene pentru realizarea unei mici fabrici de uleiuri presate la rece, sub sigla „Izvorul lui Zamolxe“ - deoarece în apropiere există peștera Polovragi, unde legenda spune că a fost sălașul zeului dacilor, Zamolxe.

„Am văzut că, în Germania, uleiurile se cumpărau destul de bine și erau destul de căutate. Nu știam nimic la început, dar m-am documentat mult și mă încânta ideea de a face un ulei sănătos. În plus, trei sortimente pot fi folosite și ca tratamente. Uleiurile de rapiță, de nucă și de dovleac pot fi folosite și ca tratament pentru fiere și piatra la fiere, colesterol, rinichi, pentru paraziți intestinali prostată“, ne explică Valentin Nicolae.

În cadrul proiectului au fost achiziționate presă de ulei, filtru de ulei, aparat de sterilizat sticle cu ozon și ultraviolete, aparat de îmbuteliat, aparat de capsat și un aparat de pus etichete și imprimare a codului de bare. „Proiectul a fost gândit ca o mică linie de producție“, precizează Valentin.

Acesta face ulei din semințe de rapiță, din sâmburi de nucă, din semințe de dovleac și semințe de floarea soarelui. Cele mai căutate sunt uleiurile de rapiță și de dovleac. „Cel de rapiță este mult mai sănătos și poate înlocui margarina în prăjituri și are o temperatură de ardere foarte mare, adică se arde foarte greu la prăjeli“, ne explică Valentin.

Vrea să crească producția și să diversifice sortimentele de uleiuri

Urmează ca în primăvară să fie realizate o serie de lucrări pentru creșterea producției.

„Noi trebuie să producem până la cel mult 600 litri pe an, dar putem să producem mai mult. La cum avem amenajată făbricuța, nu puteam să producem decât până la 600 de litri pe an. Dacă vreau să producem mai mult, trebuie să facem spații cu dușuri, vestiare noi. În primăvară trebuie să facem această extindere pentru că depășim clar“, precizează antreprenorul.

Uleiul este filtrat de două ori. Materia primă este procurată de la producători români. Valentin își dorește chiar o diversificare a producției: „Din vară ne dorim să producem ulei presat la rece din soia și din sâmburi de struguri“.

Uleiurile sunt vândute online și prin băcănii

Uleiurile presat la rece în comuna Polovragi sunt vândute prin băcănii, într-un lanț de supermarket-uri și online.

„Am reușit să intrăm în mai multe supermarket-uri, într-o băcănie în Târgu Jiu și în opt locații ale unei băcănii. Avem clienți fideli. Cei care au cumpărat au devenit clienți fideli, ceea ce mă bucură, deoarece ne demonstrează că ceea ce facem este de calitate“, a adăugate antreprenorul din Polovragi.

O sticlă de 500 de ml de uleiul de rapiță și de floarea soarelui costă 16 lei, uleiul de dovleac și nucă, la sticlă de 250 ml, este vândut cu 35 de lei, iar la sticlă de 500 ml costă 65 de lei.

Nu regretă mutarea în Polovragi

Valentin Nicolae este foarte mulțumit de alegerea făcută și mutarea într-o comună de la poalele muntelui. „În niciun caz nu îmi pare rău deloc că am venit la Polovragi. Comparativ cu Bucureștiul este mult mai bine, Aici este liniște, aer curat și afacerea este în curtea casei, astfel că nu trebuie să mă deplasez. În momentul în care nu mai pot să mai lucrez în laborator, pot să fac altceva în curte și mă relaxez“, mărturisește Valentin.

Acesta își dorește să realizeze o pensiune pe un teren moștenit în localitate vecină Baia de Fier, acolo unde se află Peștera Muierilor.