Muncă pe rupte la o fabrică de ciocolată belgiană din Gorj, în preajma Crăciunului. „Toți vor să facă un cadou dulce” FOTO

În fabrica de ciocolată belgiană din satul Buzești, comuna gorjeană Crasna, se lucrează la foc continuu în această perioadă. Cererea este foarte mare înainte de sărbătorile de iarnă, iar ciocolatierii din satul gorjean încearcă să onoreze toate comenzile.

Pe lângă ciocolata clasică pe care o fac de obicei în fabrica din comuna Crasna, înființată de o belgiancă, ciocolatierii realizează figurine din ciocolată, cel mai solicitat produs fiind Moș Crăciun.

„Avem multe comenzi în această perioadă și trebuie să ne grăbim să facem multe figurine, bomboane și alte produse. Este cea mai aglomerată perioadă a anului. Toată lumea își dorește să facă un cadou dulce“, declară Marie Carels, belgianca stabilită în România în urmă cu mai mulți ani, care conduce fabrica din satul Buzești.

Aici ajung chiar și copii în excursii, fabrica de ciocolată fiind un loc de neratat pentru cei mici.

„Ne place foarte mult aici. Am gustat ciocolata și este foarte bună. Are un gust deosebit. Am cumpărat și vreau să le duc și celor de acasă“, a spus un elev venit în vizită la fabrica de ciocolată din județul Gorj.

Produsele sunt livrate în diferite centre comerciale și magazine din județul Gorj, dar și din alte zone din țară. Șase angajate din comuna Crasna lucrează în cadrul fabricii.

Îndăgostiți de România

Marie Carels are 65 de ani și este originară din Belgia, dar mărturisește că acum se simte deja româncă. Ea s-a stabilit în România în anul 2011, când a pornit investiţia în fabrica de ciocolată belgiană, împreună cu soţul ei. Cei doi și-au investit în România economiile de-o viață, pentru că, așa cum spun ei, s-au îndrăgostit de țara noastră.

Marie Paule Carels a fost profesoară de pian timp de 20 de ani, iar apoi a urmat o şcoală de ciocolatier şi a lucrat într-o fabrică din Belgia. Soţul său a fost cercetător în domeniul nuclear şi a colaborat cu mai multe universităţii de prestigiu din Europa, dar şi cu instituţii specializate.

Marie a ajuns pentru prima dată în România înainte de 2010, când a participat la schimburi culturale și acțiuni umanitare derulate de mai multe asociaţii.

„Din anul 2003 am început să am diferite legături cu România, prin intermediul unui centru cultural în cadrul căruia lucram. Mi-am făcut colegi şi prieteni în România, iar ţara mi-a plăcut foarte mult. Am hotărât să venim aici“, a relatat Marie, care spune că își dorește să îmbătrânească în România.

Casă din lemn şi piatră, în stil specific românesc

A căutat și a găsit locul pe Internet, iar imediat după ce l-a găsit a simțit o anumită legătură. „Am căutat un loc ca să ne stabilim, undeva între Craiova şi Timişoara, unde avem prieteni. Am găsit acest loc pe Internet. Am văzut un teren de vânzare și l-am cumpărat imediat, pentru că am simțit o anumită conexiune“, a precizat belgianca.

Aceasta a construit casă din lemn şi piatră, într-un stil specific românesc, cu pridvor mare, unde Marie îşi bea în fiecare dimineaţă cafeaua.

„Mi-au plăcut foarte mult zona şi oamenii. M-am gândit că ar fi bine să avem şi o activitate aici şi ne-am decis să construim fabrica de ciocolată", a povestit Marie Carels.

Belgianca mărturisește că îşi doreşte chiar să fie înmormântată în pământ românesc.

Diploma de ciocolatier obținută în Belgia

Marie Paule Carels a obţinut diploma de ciocolatier în Belgia, unde există o tradiţie în acest domeniu. Fabrica din Crasna a fost inaugurată în primăvara anului 2012, investiția inițială ridicându-se la aproximativ 50.000 de euro.

Ciocolata produsă la Crasna este realizată numai din ingrediente aduse din Belgia, astfel încât este foarte apreciată.