Licitația pentru restaurarea operelor lui Brâncuși a fost anulată pentru „abateri grave de la prevederile legislative”

Procedura de licitație pentru atribuirea proiectului de restaurare a operelor lui Brâncuși din Târgu Jiu a fost anulată pentru „abateri grave de la prevederile legislative”. Licitația va fi reluată după înlăturarea deficiențelor.

Licitația este organizată de către Institutul Național al Patrimoniului (INP), care a alocat suma de 360.000 de lei pentru elaborarea proiectului tehnic pentru conservare restaurare componente artistice ale Ansamblul monumental „Calea Eroilor”.

„Abateri grave de la prevederile legislative afectează procedura de atribuire sau este imposibilă încheierea contractului. Conform Legii nr. 98 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare, art. 212, alin (1), lit. c) „Autoritatea contractantă are obligaţia de a anula procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică/acordului-cadru în următoarele cazuri: c) dacă încălcări ale prevederilor legale afectează procedura de atribuire sau dacă este imposibilă încheierea contractului”, este motivul anulării licitației.

Scanare 3 D

Licitația va fi reluată după remediere deficiențelor. Proiectul de scanare presupune scanarea operelor lui Constantin Brâncuși din Târgu Jiu în sistemul 3 D.

Cel mai probabil, licitația va fi reluată. „Se va avea în vedere utilizarea mijloacelor tehnologice de mare precizie cu identificarea condițiilor de conservare a componentelor artistice, determinarea umidității suprafețelor cu identificarea suprafețelor ce prezintă umiditatea în exces (măsurătorile se vor nota pe releveu) și măsurilor de intervenție. Realizarea releveului se va face prin metode clasice și avansate de relevare (scanare laser 3D, cu realizarea norului de puncte și a pieselor desenate prelucrate, piese 2D convenționale și piese 3D)”, potrivit anunțului de licitație.

Va fi nevoie și de efectuarea unei expertize biologice pentru toate tipurile de materiale, cu analiza efectelor umidității. Expertiza biologică va urmări identificarea stării actuale de conservare și va cerceta cauzele și evoluția degradărilor determinate de factorii biologici. Propunerile de intervenție cuprinse în proiect vor consta în: măsuri de eradicare și prevenție; măsuri și restricții de intervenție pe elementele decorative; recomandări de rețete; soluții pentru oprirea activității biodeteriogenilor; restaurarea suprafețelor degradate; măsuri de aplicare și depozitare a soluțiilor în timpul șantierului.