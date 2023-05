Vremea rea le-a dat planurile peste cap apicultorilor: „În loc să producă miere, albinele consumă din rezerva de anul trecut”

Apicultorii spun că mierea va fi puțină și scumpă anul acesta, din cauza temperaturilor scăzute și a ploilor. Albinele nu pot ieși din stup pentru cules și sunt nevoite să consume de rezervele din stup, pe care apicultorii le țin peste an.

Asta se traduce în pierderi pentru apicultori, pentru că ei sunt nevoiți să hrănească albinele cu mierea de anul trecut.

„Salcâmul nu s-a făcut mai deloc, pentru că a fost frig. Nu am întâlnit an ca acesta până acum. La vremea asta ar fi trebuit deja să avem prima producție de miere de salcâm, dar nu s-a întâmplat asta. Acum ar trebui să înceapă producția la rapiță, dar nici aceasta nu s-a dezvoltat cum trebuie. Eu am o rezervă de câteva sute de kilograme de miere tocmai pentru aceste perioade din an în care înfloritul este întârziat, dar anul acesta este atipic”, spune Veronel Niță, apicultor cu 600 de familii de albine.

„E foarte urâtă vremea, iar marea problemă e că salcâmul nu are flori. Cred că a degerat rodul în perioadele când a fost frig. Deci miere de salcâm nu o să avem acum. Albinele trebuie hrănite artificial. În loc să producă miere, albinele consumă din rezerva de anul trecut. Am început deja să le dau. În fiecare an trebuie să am o rezervă de câteva sute de kilograme de miere, în funcție de cât de mare e stupina. Situația e asemănătoare și în alte județe. În Giurgiu, de exemplu, pe unde mă mai duc eu”, mai spus apicultorul dâmbovițean.

Producția de rapiță a fost și ea extrem de slabă anul acesta, iar pomicultorii speră să umple borcanele cu miere de floarea soarelui sau de tei.

În topul producătorilor de miere

România se află în topul celor mai importanți producători de miere de albine din Uniunea Europeană. Apicultorii români sunt în top alături de colegi din Spania și Ungaria. Cu toate acestea, o mare parte din miere este exportată vrac, pentru că în țară nu sunt destule unități de prelucrare.

În ultimii ani, producția de miere a României s-a ridicat la 30.000 de tone de miere. Recordurile au fost atinse în 2015 și 2018 când s-a obținut chiar cea mai mare producție de miere la nivelul statelor membre în UE, cu o producție de 35.000 de tone în anii respectivi.