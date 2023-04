Modernizarea DN 7 Bâldana-Titu, promisă francezilor de la Renault. Este sector vital pentru dezvoltarea județului Dâmbovița

Proiectul de modernizare a Drumului Național 7, cuprins între localitățile Bâldana și Titu, a fost promis francezilor de la Renault Titu, care au construit acolo un Centru Tehnologic a cărui valoare s-a ridicat la 200 de milioane de euro.

De mai bine de 13 ani, proiectul de modernizare a sectorului de drum amintit a fost mereu pe masa fiecărui Guvern, dar nu s-a realizat, din diferite motive.

Secretarul de stat în Ministerul Transportului și Infrastructurii, Ionuț Săvoiu, fost deputat, a precizat că proiect privind infrastructura rutieră dâmbovițeană a ajuns la faza finală și urmează deschiderea șantierului, grație unei finanțări de 103 de milioane de lei pe care o va primi CNAIR prin POIM – Fondul European de Dezvoltare Regională.

Drumul urmează a fi lărgit la 4 benzi, pe 21 km., între localitățile Bâldana și Titu. Contractul pentru modernizarea DN 7 Bâldana – Titu a fost semnat în martie 2022 cu un constructor din Italia, iar lucrările pregătitoare au început luna trecută, în timp ce durata de execuție este de 20 de luni.

Proiectul va fi realizat în asociere de Asocierea Cosedil Spa – Chirulli Andrea Impresa Individuale – S.C. Total Road S.R.L. – S.C. Bit Invest S.R.L, constructorul din Italia având la dispoziție șase luni pentru proiectare și 20 de luni pentru execuție. Valoarea totală proiectului este de 242 de milioane de lei, fonduri europene, iar suprafața totală a drumului este de aproximativ 21 de kilometri.

„În ceea ce privește proiectul Bâldana -Titu, am reușit să obținem ordinul de începere, se obține autorizația de construire. Speram ca în primăvara acestui an să înceapă și lucrările. Vorbim despre un drum de 20 de kilometri și eu spun că vom avea în următorul an rezultate concrete între Bâldana și Titu. Au fost obținute aproape toate avizele, mai rămăsese cel de la Mediu de obținut. După aceea se intră în Comisie la CNAIR, iar CNAIR va trimite la Ministerul Transporturilor și se trimite autorizația”, a declarat Ionuț Săvoiu, secretar de stat al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

Lucrările se vor derula de la kilometrul 30,95 la kilometrul 52,35.

Centrul Tehnologic de la Titu

La Centrul Tehnologic de la Titu lucrează aproximativ 800 de angajați. A fot inaugurat pe 15 septembrie 2010,fiind al doilea centru de încercări al Renault din lume, ca mărime, cu o suprafaţă de 350 de hectare.

Centrul Tehnic Titu dispune de o reţea de piste, unică în regiune, cu o lungime totală de 32 de kilometri, care permite analizarea în cele mai mici detalii a comportamentului vehiculelor în diverse condiţii de utilizare. Zece tipuri de piste, printre care pista rapidă, pista oraş, pistele pantă, zonele de proiecţie pietre sub caroserie, zonele de trecere prin vaduri cu apă, reproduc dificultăţile pe care un conducător auto le-ar putea întâlni, de la drumurile de ţară, până la cele din marile oraşe aglomerate sau autostrăzi. Avantajul major al mijloacelor de încercare de la Titu este că, într-un timp foarte scurt, ele pot simula o utilizare intensivă, echivalentă cu mai mulţi ani la un client real.