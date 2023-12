Moartea unei bătrâne de 88 de ani, într-un azil din Dâmbovița. Femeia avea Alzheimer și ar fi fost uitată afară

Este anchetă în Dâmbovița, acolo unde o bătrânică de 88 de ani, internată într-un azil, a murit de frig. Anchetatorii cred că femeia ar fi fost uitată afară de către angajați.

Potrivit observatornews.ro, bătrâna ar fi avut Alzheimer şi nu a fost capabilă să se întoarcă singură în cameră. A stat afară, unde temperatura era de doar 2 grade Celsius, până a intrat în hipotermie. Medicii de la Ambulanță nu au mai putut face nimic pentru ea. Victima avea temperatura corporală de 28 grade Celsius.

Femeia de 88 de ani era internată la un centrul privat pentru persoane vârstnice din localitatea Mereni, din această vară, iar familia plătea 4.000 de lei în fiecare lună pentru ca aceasta să aibă cele mai bune condiţii.

„Am plătit, ca să fie supravegheată, o grămadă de facilităţi sunt trecute în contractul acela de la azil. A bâjbâit ea pe acolo, fiind cu Alzheimer, cred că a deschis uşa, a ieşit, s-a rătăcit şi probabil că s-a întâmplat mai pe seară. Cred că au închis uşa la azil şi pe mama mea au găsit-o dimineaţă în curte. Domnul doctor care era de gardă m-a întrebat că ce am făcut cu bătrâna, că unde am ţinut-o atâtea ore în frig, că la dumnealor a ajuns chircită, cu inima cu bătăile foarte slabe şi în şoc hipotermic foarte grav, temperatura corpului 28 de grade Celsius”, a povestit pentru sursa citată, fiica victimei, Cristina Andreescu.

La spital, bătrâna a mai rezistat doar câteva ore.

O echipă mixtă formată din polițiști ai Poliției Răcari, ai Serviciului de Investigații Criminale, ai Serviciului de Investigare a Criminaliții Economice, ai Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și de la Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială a efectuat verificări cu privire la respectarea condițiilor legale de către centrul de bătrâni, fără a fi constate nereguli.

„Polițiștii Municipiului Târgoviște au fost sesizați de către un reprezentant Spitalului Județean de Urgență din Târgoviște cu privire la faptul că o pacientă a decedat în jurul orei 15.41. din primele verificări, oamenii legii au stabilit că o femeie de 88 de ani, beneficiară a unui centru pentru persoane vârstnice, din localitatea Mereni, a fost transportată la spital pentru acordarea de ajutor medical, fiind bănuită de hipotermie și alte afecțiuni medicale. Din nefericire, femeia a decedat, urmând ca în urma necropsiei să se stabilească cu exactitate cauza decesului”, a precizat, pentru „Adevărul”, agent de poliție Ștefania Lazăr, din cadrul IPJ Dâmbovița.