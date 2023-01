Iarna e ca vara. Ploaie cu grindină, în ianuarie, la Târgoviște. Ziua a avut o maximă de 22 grade Celsius VIDEO

Iarna atipică prin care trecem continuă să ne uimească. Miercuri, 18 ianuarie, la Târgoviște, a plouat cu grindină. Cerul s-a întunet dintr-o dată și o ploaie ca de vară, cu tunete, fulgere și grindină s-a pornit.

Rețelele sociale s-au umplut de filmulețe cu fenomenul meteo.

Până acum ne-au uimit temperaturile de primăvară din luna ianuarie, lună în care ar fi trebuit să fie înregistrate temperaturi negative. În ziua de 18 ianuarie am avut chiar temperaturi de mai, de până la 22 grade Celsius, iar seara a fost ploaie torențială, cu tunete și fulgere. În unele cartiere din Târgoviște a căzut și grindină.

Sursa video: Valentin Grigore / Facebook

Meteorologii au anunțat că vremea este într-o continuă încălzire

Specialiștii în meteorologie atrag atenția că ne aflăm într-o criză climatică, deoarece încălzirea vremii este un fenomen care se accelerează, iar acest lucru cere o reacție imediată din partea noastră, altfel consecințele vor fi deosebit de grave.

Sursa video: Știri Dâmbovița, Muntenia, România / Facebook

Potrivit datelor oficiale date publicității de Ministerul Mediului, anul 2022 a fost al treilea cel mai călduros an din istoria măsurătorilor meteorologice din România, temperatura medie anuală fiind de 11,77oC, cu o abatere termică de 1,55oC faţă de media perioadei 1981-2010. Toate acestea îi fac pe climatologi să avertizeze că „trăim deja schimbarea climei”.

Cei mai călduroşi 5 ani din perioada 1900-2022 sunt: 2019, 2020, 2022, 2015 şi 2007, iar intervalul 2012-2022 reprezintă perioada de 11 ani consecutivi cea mai călduroasă, fapt care confirmă în mod evident tendinţa de creştere a temperaturii aerului şi în ţara noastră, a comunicat Ministerul Mediului.

În plus, anul 2022 a înregistrat în 9 luni abateri termice lunare pozitive, cele mai mari, în ordine descrescătoare, fiind în lunile februarie şi decembrie /+3,1oC, urmate de noiembrie / +2,6oC, august / +2,0oC, iunie / +1,8oC, iulie / +1,7oC, octombrie / +1,6oC, ianuarie / +1,3oC şi mai/ +0,4oC. Decembrie 2022 a fost a treia cea mai călduroasă lună decembrie din 1961 şi până în prezent.

„În vara 2022 a fost emis cel de-al doilea cel mai timpuriu cod roşu de caniculă în ţara noastră, în intervalul 30 iunie-1 iulie, pentru zonele joase din judeţele Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj, Maramureş şi Bistriţa Năsăud din vestul și nord-vestul ţării. Cea mai mare valoare a temperaturii maxime a aerului a fost de 39,8oC şi s-a înregistrat la Săcuieni (județul Bihor) în data de 1 iulie 2022. La Bucureşti, cea mai mare valoare a fost de 36,2oC şi s-a înregistrat în data de 30 iunie 2022 la staţia meteo Bucureşti-Filaret”, a mai transmis Ministerul Mediului.