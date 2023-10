Concurenta care a revenit după 11 ani la Vocea României și a întors toate scaunele. Cu cine a ales să meargă mai departe

La 11 ani de la prima apariție la Vocea României, atunci când a decis să continue alături de Horia Brenciu, dâmbovițeanca Izabela Simion a participat din nou și a întors toate cele patru scaune ale juraților.

Izabela s-a întors la Vocea României din postura de mămică a unui băiețel de doi ani, pe nume Achim.

Izabela Simion, în vârstă de 30 de ani, din orașul Găești, județul Dâmbovița, a întors toate cele patru scaune, iar cel care a convins-o să intre în echipa lui a fost Smiley.

Izabela a fost susținută din backstage de soțul ei Radu, polițist, pasionat de fotbal.

„Tu eşti Izabela! Ai fost la mine în backing, dar mai mult decât atât, Izabela a fost la Vocea României în urmă cu zece ani…aproape 11 ani. Eu sunt dispus să te ridic şi acum în brațe aşa cum am făcut-o acum 11 ani… E o bucurie să te văd!”, a spus Horia Brenciu, fericit că o vede pentru a doua oară pe scena de la Vocea României.

Izabela Simion a reușit să impresioneze jurații de la cele mai importante competiții muzicale televizate din România. A mai participat la X Factor și THE FOUR, reușind să impresioneze și acolo membrii juriului.

Vocea României este o emisiune de talente transmisă de Pro Tv. A avut premiera pe 27 septembrie 2011.

Fiind bazată pe competiția muzicală The Voice of Holland, emisiunea a fost creată de producătorul de televiziune olandez John de Mol și face parte din franciza internațională The Voice.

Conceptul constă în găsirea de interpreți talentați cu vârste de cel puțin 16 ani, începându-se printr-o etapă de audiții publice.

Câștigătorul este determinat prin votul publicului, care se realizează prin mesaje text și apeluri telefonice la numere special alocate fiecărui concurent.

Emisiunea are un juriu format din 4 membri care analizează și aduc critici artistice constructive interpretărilor concurenților. Fiecare jurat pregătește o echipă de artiști și se află într-o competiție continuă cu ceilalți pentru a se asigura că învingătorul face parte din echipa sa și că, astfel, va deveni antrenorul câștigător.