Poluare persistentă pe râurile din Suceava. Autoritățile confirmă acuzațiile făcute de societatea civilă

Prefectul de Suceava a confirmat că dezvăluirile făcute de societatea civilă cu privire la poluarea mai multor râuri ca urmare a exploatării haotice a balastului și nisipului sunt în mare parte adevărate.

Ca urmare a unei sesizări adresate Autorităţii Judeţene de Ordine Publică Suceava prin care era reclamată în numele grupurilor de pescari sportivi de pe social media „Pescuit pe râul Suceava" şi "Pescari suceveni" „degradarea ireversibilă a râului Suceava din cauza exploatărilor haotice pe care balastierele legale şi ilegale le efectuează în albia râului, fenomenul braconajului piscicol şi activitatea unor agenţi economici cu un potenţial factor de poluare", prefectul judeţului Suceava a constituit o comisie mixtă de anchetă.

Comisia este alcătuită din reprezentanţi ai Instituţiei Prefectului, Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Judeţean Suceava şi Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Siret - Sistemul de Gospodărire a Apelor Suceava.

Comisia mixtă s-a deplasat în zona albiei şi malurilor râului Suceava în următoarele puncte (precizare: denumirile operatorilor economici au fost introduse doar în scopul identificării punctuale, geografice, a unei zone de pe malul râului):

- staţia de sortare - spălare şi evacuarea în emisar a apelor generate din activităţile operatorului TOP CONSTRUCT SRL;

- zona amonte şi aval pod CFR Iţcani;

- zona amonte şi aval de evacuarea din staţia de epurare a municipiului Suceava, administrată de SC ACET SA;

- zona malurilor din proximitatea fostului depozit de deşeuri (închis şi ecologizat) al municipiului Suceava;

- tronson punte Lisaura - punte Tişăuţi, comuna Ipoteşti;

- zona amonte şi aval de puţurile de captare apă potabilă ale comunei Bosanci - unde, urmare a constatărilor privind legislaţia în vigoare, reprezentanţii GNM şi SGA Suceava au aplicat două sancţiuni contravenţionale principale (două amenzi în cuantum total de 115.000 lei), o sancţiune complementară (suspendarea activităţii unui operator economic) şi au fost înaintate două sesizări către organele de cercetare penală;

- zona malurilor şi albiei râului Suceava de pe teritoriul comunei Udeşti, zona evacuare ape staţie de sortare SC SUCT SA punct lucru Udeşti;

- zona malurilor şi albiei râului Suceava de pe teritoriul oraşului Liteni - evacuare staţie de sortare SC AGREMIN SRL Liteni, evacuare Staţie de epurare Liteni (administrată de SC ACET SA), pod Roşcani şi zona amonte de confluenţa râului Suceava cu râul Siret.

De asemenea, la mijlocul lunii septembrie membrii comisiei mixte s-au deplasat de-a lungul albiei râului Suceava, în zonele vulnerabile, de la intrarea in ţară (pe raza comunei Ulma) până în municipiul Suceava, respectiv: comuna Brodina, oraşul Vicovu de Sus (pod Laura în aval şi în amonte), comuna Vicovu de Jos (zona din spatele sediului Primăriei comunei Vicovu de Jos), comuna Gălăneşti, oraş Milişăuţi, comuna Dărmăneşti (zona amonte şi aval de podul CFR), concomitent fiind analizat impactul desfăşurării activităţilor unor operatori economici cu potenţial risc de afectare a calităţii apelor râului Suceava.

Sesizările se confirmă

Urmare a verificărilor efectuate, membrii comisiei au ajuns la concluzia că aspectele semnalate în sesizare se confirmă parţial, cele mai frecvente situaţii de încălcare a prevederilor legale constatate în zona albiei minore, albiei majore şi a malurilor râului Suceava fiind:

- desfăşurarea de activităţi de extragere agregate minerale (pietrişuri şi nisipuri) din unele perimetre de exploatare, fără sau cu nerespectarea actelor de reglementare din punct de vedere al protecţiei mediului şi/sau gospodăririi apelor;

- depozitarea, abandonarea şi/sau eliminarea neconformă de deşeuri de orice fel (deşeuri menajere şi reciclabile în amestec, deşeuri din construcţii, deşeuri şi resturi vegetale etc.) în zona malurilor şi albiei râului Suceava, pe tot traseul acestuia - de la intrarea în ţară pe raza comunei Ulma şi până la confluenţa cu râul Siret pe raza oraşului Liteni (ex: oraşul Vicovu de Sus, com. Dorneşti, mun. Suceava, com. Ipoteşti, com. Udeşti, com. Bosanci, oraş Liteni);

- funcţionarea neconformă a unor staţii de sortare şi spălare agregate minerale de râu, în ceea ce priveşte indicatorii de calitate ai apelor evacuate în emisar.

În vederea diminuării efectelor fenomenului semnalat în petiţie, prefectul judeţului a dispus următoarele măsuri:

- solicitarea către AJVPS Botoşani, administratorul fondului piscicol, şi Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Suceava de a intensifica supravegherea cu patrule formate din reprezentanţi ai celor două instituţii în vederea prevenirii braconajului piscicol şi a riscului de poluare a râului Suceava;

- sesizarea Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Judeţean Suceava în vederea intensificării acţiunilor de monitorizare a evacuării deşeurilor depozitate pe malul râului Suceava, în zona bisericii din comuna Udeşti;

- cooptarea şi colaborarea activă cu instituţiile cu atribuţii în domeniu a ONG-urilor de profil, în special în zonele vulnerabile ale braconajului piscicol (acumulare Rogojeşti - Grăniceşti, acumulare Hânţeşti - Bucecea, zona cursului de râu Ipoteşti - Liteni).

