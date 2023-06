Primar din Olt, acuzat de agresiune sexuală de o angajată care-i e și rudă. „A început să-mi spună să mi-l fac amant...”

Un primar dintr-o comună olteană este cercetat de procurori pentru că ar fi agresat o salariată din primărie și i-ar fi interzis acesteia să-și mai exercite atribuțiile de serviciu când femeia i-a refuzat avansurile.

Bărbatul acuzat este primarul comunei Ștefan cel Mare din județul Olt, Măgureanu Viorel Mrius, iar femeia care l-a reclamat îi era subordonată, dar și rudă prin alianță.

„Hărțuirea a început acum cam un an și jumăatte. Prima dată am mers la dumnealui să-mi semneze cererea de concediu și mi-a zis că să-i plătesc în natură și să mă prezint în sala de ședințe. Eu am refuzat, bineînțeles. Iar de-a lungul timpului a continuat. A început să mă pipăie, a început să mă piște, să-mi că să mi-l fac amant, că mai bine să mă audă lumea că mă țin cu primarul, decât că mă țin cu șeful de post sau mai știu eu cine... Lucruri care nu-și aveau sensul. Mai am colege în primărie, s-a mai întâmplat, mai am colege care au fost jignite de dumnealui, dar nimeni nu își permite să zică nimic pentru că le e frică să nu le dea afară”, a mărturisit femeia hărțuită.

Pentru că a luat atitudine, femeii primarul i-ar fi încetat chiar contractul de muncă. „Eu am luat atitudine și atitudinea mea a ajuns cu o destituire din funcție. Pe motiv că nu i-am cedat. I-am făcut plângere penală, i-am făcut reclamații la ITM (Inspectoratul Teritorial de Muncă) pentru drepturile mele, o să acționez în instanță dispoziția de suspedare din funcție și om vedea mai departe ce se va întâmpla”, a mai spus femeia.

Atmosfera în primărie, pe de altă parte, ar fi tot timpul încordată din cauza toanelor primarului, a mai dezvăluit angajata care l-a reclamat la parchet.

„Când intră în primărie nu-i convine nimic. Când el râdea, trebuia să râdem și noi, când el plângea, trebuia să fim supărați și noi, tot timpul era o atitudine din asta... Tot timpul stăteam cu frică, că vine supărat, că vine nervos, vă dați seama ce atmosferă e în primărie”,a mai spus angajata, menționând că în sat sunt persoane care pot confirma tot ce susține și pe care, de altfel, le va solicita drept martori în instanță. „Primarul este cunoscut în sat ca un Don Juan, am înțeles că are o agendă de vreo 500 de femei pe care le-a avut dumnealui, așa se laudă dumnealui”, a mai adăugat femeia.

Precizăm că am încercat să-l contactăm telefonic pe primarul acuzat, însă acesta nu a răspuns apelurilor.

„Dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiuniilor de agresiune sexuală și abuz în serviciu”

Poliția Olt confirmă că în evidențele parchetului există o plângere înregistrată pe numele primarului din Ștefan cel Mare, fiind cercetată comiterea a doua infracțiuni.

„La data de 8 iunie a.c., la Secția nr. 3 Poliție Rurală Corabia, a fost înregistrată o plângere scrisă, înaintată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Corabia, cu privire la faptul că o femeie, în vârstă de 48 de ani, din comuna Ștefan cel Mare, ar fi fost agresată sexual și i-ar fi fost îngrădită exercitarea unui drept de către un bărbat, în vârstă de 55 de ani, din aceeași localitate. În cauză, a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiuniilor de agresiune sexuală și abuz în serviciu, cercetările fiind continuate pentru stabilirea situației de fapt și dispunerea măsurilor legale”, au precizat polițiștii.