Metodă inedită de a atrage viitori elevi, promovată de un liceu tehnic din Olt. „Vrem să ne țină minte”

Pentru că liceele tehnice se „bat” an de an pentru a determina absolvenții de gimnaziu să se înscrie, un liceu din Olt adoptă un plan cu bătaie lungă. „Ne-am gândit să începem chiar cu elevii de la grădiniță”, spune directorul.

Liceul Tehnic Metalurgic Slatina desfășoară o campanie, „Îmbracă un copil”, în cadrul căreia va îmbrăca și încălța complet, inclusiv cu haine groase, de iarnă, 200 copii nevoiași, de la școli gimnaziale din localități limitrofe Slatinei.

Sunt copii de la grădiniță și până în clasa a VIII-a, cei mai nevoiași din școlile cu care, de-a lungul anilor, liceul a colaborat și are în intenție să strângă și mai mult relațiile. Scopul este atât unul umanitar, fiind vizați copii cu adevărat în nevoie, cât și unul de a populariza diferit oferta liceului care scoate pe piața muncii specialiști pentru domenii industriale.

„Intenția este să popularizăm altfel oferta de școlarizare și să începem chiar cu cei de grădiniță, să ne țină minte. O facem pentru copiii care chiar nu au posibilități. Am mai avut o activitate cu același obiectiv, înainte de Crăciun, am donat noi bani, am obținut și sponsorizări și le-am oferit cadouri de Crăciun. A fost o zi specială atunci, le-am decontat inclusiv transportul, am avut „spiriduși” din rândul elevilor noștri și le-am oferit o după-amiază în Târgul de Crăciun, cu tot ce au putut face ei acolo. La final a fost pentru ei și un spectacol al Palatului Copiilor, un coleg s-a îmbrăcat în Moș Crăciun și le-a oferit cadourile, a fost ceva cu adevărat emoționant, ne-am bucurat atât de mult cu toții!”, a declarat directorul Liceului Tehnic Metalurgic, prof. Anișoara Dima.

Copiii care nu doar că pleacă acasă îmbrăcați din cap până-n picioare cu haine și încălțări noi, ci își fac și prieteni în rândul elevilor liceului slătinean, vin de la școli din: Găneasa, Ipotești, Milcov, Bălteni, Pleșoiu, Mărunței etc.

Pe măsură ce profesorii se mobilizează și, împreună cu sponsori care au dorit să rămână în anonimat, reușesc să strângă fondurile necesare, articolele vestimentare sunt cumpărate, iar copiii sunt aduși și își aleg hainele care îi atrag cel mai mult.

Este un bun prilej de a vedea și școala și de a afla ce specialiști pregătește. Mulți dintre copiii care au venit în vizită la Liceul Tehnic Metalurgic și au plecat cu haine noi au ieșit pentru prima dată din localitatea lor.

Proiectul, spune prof. Dima, este chiar mai amplu, pentru cei aproximativ 200 elevi care sunt ajutați constant dorindu-se de asemenea organizarea unei excursii alături de elevi din cadrul liceului, cel mai probabil în primăvară, când și timpul o va permite.

Profesorii liceului, care an de an își caută elevi în special în școlile de la țară, fac de multe ori același gest, pe care acum l-au făcut pentru cei 200 copii, și pentru elevii lor.

„Cei care au cu adevărat nevoie niciodată nu spun, aflăm despre ei prin diriginți”, a mai spus Dima, dezvăluind că au fost situații în care profesorii au pus mână de la mână fie să le cumpere haine și încălțăminte, fie să le plătească transportul pentru a putea veni la școală, pentru că până la 1 ianuarie, anul acesta, valoarea decontată de stat pentru cheltuielile de transport nu a acoperit, niciodată, costul total al abonamentului/biletelor.