Bărbat filmat când duce acasă cruci din cimitir, să le pună pe foc. „Viața lui a fost o nenorocire” VIDEO

Un filmuleț în care un bărbat cară mai multe cruci din lemn, proaspăt adunate din cimitir, pentru a le folosi, cel mai probabil, drept lemne de foc a indignat privitorii. BPolițiștii îl cercetează într-un dosar penal.

Un localnic din comuna Bârza, județul Olt, a surprins câteva imagini video cu bărbatul care are într-un cărucior mai multe cruci din lemn și le-a postat pe Tik Tok. O femeie remarcă: „E nouă-nouță crucea, uite, e țeapănă. Scrie Rujan pe ea”, însă bărbatul îi răspunde: „E veche!”. Văzând că nu se poate înțelege cu bărbatul, femeia exclamă: „Bă, ce om nenorocit!”

„A fost lăutar la boieri, un om tare cumsecade la viața lui”

Nu ar fi pentru prima dată când bărbatul surprins în imagini ia cruci din cimitirul satului, spune primarul comunei Bârza, Ion Anuța. Nu ar face acest gest, însă, pentru că nu are lemne de foc, ci pentru că omul ar avea afectată sănătatea mintală.

„A fost un om tare cumsecade la viața lui. A înnebunit când și-a găsit copilul de 19 ani mort în apartament. Viața lui a fost o nenorocire. A suferit treaba asta și a înnebunit, nu ai ce să-i faci! Dar nu se fură că moare lumea de frig în casă, în niciun caz”, a explicat primarul, pentru „Adevărul”.

Drama din viața bărbatului în vârstă de 73 ani s-ar fi petrecut cu zeci de ani în urmă. La acel moment, bărbatul era un lăutar foarte apreciat, care a cântat pentru „lumea bună”, la cele mai de soi restaurante de pe Valea Oltului, a mai spus primarul. S-a retras din activitate după decesul fiului său.

„Are pensie. Omul a fost lăutar de boieri. Cânta la cel mai mare restaurant din Călimănești, îi cânta lui Ceaușescu... Are o cultură muzicală fantastică, dacă stați de vorbă cu el. Când vorbești cu el despre muzică, s-a terminat, are o luciditate fantastică. Dar, are o problemă. Poliția îl duce, este internat și îl externează după câteva luni”, a adăugat primarul.

Bărbatul nu ar avea, însă, un comportament agresiv, sătenii știindu-i problema. Iubește animalele, fiind mai tot timpul însoțit de câini abandonați pe care omul îi hrănește și-i adăpostește, a mai dezvăluit edilul.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Olt au confirmat că pe această speță se află în lucru un dosar de cercetare penală pentru săvârșirea infracțiunii de profanare de morminte, polițiștii sesizându-se din oficiu.