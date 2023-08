Vitezomani sancționați pe bandă rulantă. Recorduri de viteză pe autostrada A1 Sibiu - Pitești FOTO

Mai bine de 100 de șoferi au fost sancționați weekendul trecut doar pentru viteză, de către polițiștii sibieni. În total, suma amenzilor date se ridică la 150.000 de lei.

Peste 500 de participanți la trafic care au fost prinși pe șoselele din Sibiu încălcând legislația rutieră au fost amendați în doar trei zile. În două situații a fost dispusă și măsura complementară de suspendare a exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe o perioadă de 90 de zile. Este vorba despre doi șoferi care au confundat Autostrada A1 Sibiu - Pitești cu pista de raliu: unul a fost prins rulând cu 182 km/h, iar celălalt cu 225 km/h.

„În general, șoferii care conduc mașini noi, cu mulți cai putere, apasă prea mult pedala de accelerație, încălcând regimul de viteză. Se bazează însă prea mult pe performanțele mașinilor și prea puțin pe cunoștințele și experiența pe care le dețin. Chiar și când traficul este extrem de aglomerat, îi veți vedea că sunt extrem de grăbiți, fac slalom printre mașini, folosesc intensiv flash-urile ca cei care circulă înaintea lor, indiferent de viteza pe care o au, să se dea la o parte. Nu se gândesc însă la viețile pe care le pun în pericol, pe lângă cea personală”, au menționat polițiștii rutieri contactați de reporterul „Adevărul”.

Pericolele de pe șosele: vitezomanii, drogații și / sau șoferii beți

„Creșterea gradului de siguranță în trafic, reducerea riscului de accidente rutiere și sancționarea abaterilor la regimul rutier sunt principalele priorități ale polițiștilor rutieri. Astfel, în cadrul activităților și acțiunilor preventiv-reactive desfășurate, în perioada 4 – 6 august, la nivelul județului Sibiu, polițiștii rutieri au constatat cinci infracțiuni la regimul rutier. Doar pentru depășirea regimului legal de viteză s-au dat 113 sancțiuni, din totalul de peste 500 aplicate”, a precizat purtătoarea de cuvânt a Poliției Județene Sibiu, Luciana Lazăr.

Pe un drum județean, duminică dimineața, 6 august, polițiștii sibieni au descoperit la volanul unei mașini un bărbat de 81 de ani din Boian care avea permisul de conducere reținut. Poliția Municipiului Mediaș i-a deschis dosar de cercetare penală pentru conducere pe drumurile publice a unui vehicul de către o persoană căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendată (art. 335 alin. 2 Cod penal).

Cu o noapte înainte, pe o stradă din Cisnădie, polițiștii au oprit la control un tânăr de 25 de ani care s-a dovedit că se urcase la volan sub influența drogurilor. Aparatul DrugTest a indicat pozitivă substanța „metamfetamină”, motiv pentru care bărbatul a fost însoțit la o unitate medicală unde i s-au recoltat probe biologice. Și în acest caz s-a deschis un dosar de penal pentru conducere sub influența alcoolului sau a altor substanțe psihoactive.

Închisoare cu executare în caz de accident rutier

În municipiul Sibiu, agenții de circulație au găsit un alt șofer de 25 de ani din Boian care conducea sub efectul băuturilor alcoolice. Testarea alcoolscopică a indicat o valoare de 0,81 mg/l alcool pur în aerul expirat. Și în acest caz, a fost dus la spital pentru a i se recolta probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge. În plus, s-a descoperit și că tânărul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicul, motiv pentru care s-a ales cu dosar penal pentru conducere fără permis și conducere sub influența alcoolului.

„Le reamintim șoferilor tentați de a consuma alcool sau substanțe psihoactive înainte de a se urca la volan, dar și celor care conduc fără a deține acest drept, că riscă să fie condamnați la închisoare cu executare dacă sunt găsiți vinovați de producerea unui accident rutier soldat cu decesul unei persoane”, au mai precizat reprezentanții Poliției Județene Sibiu.