Secretar de stat în Ministerul Sănătății, despre saloanele de Terapie Intensivă: „Acolo veți înțelege care este diferența între viață și moarte”

Alexandru Rogobete, secretar de stat în Ministerul Sănătății, a precizat, într-o postare pe Facebook, despre situația pacienților aflați în saloanele de Terapie Intensivă.

Acesta a precizat că este „cel mai puternic training de demnitate”.

„Mergeți în fața unui salon de Terapie Intensivă, uitați-vă atent la un pacient în comă, intubat, care luptă pentru viața lui și acolo veți primi cel mai puternic training de demnitate. Acolo veți înțelege care este diferența între viață și moarte. Iar eu am trăit asta. De câte ori am pornit un proiect sau de câte ori am luat o decizie la Ministerul Sănătății, uneori decizii grele, pentru care nu am dormit multe nopți, m-am gândit la acel pacient. Pentru că eu acolo am crescut. Profesional, eu acolo am crescut. Așa m-am format”, a precizat Alexandru Rogobete, candidat PSD Prahova la alegerile parlamentare.

Secretarul de stat în Ministerul Sănătății a mai afirmat că se vor scoate la licitație, până în decembrie, două paturi pentru mari arși și o sală de operație la Spitalul Județean din Ploiești.

De asemenea, acesta a semnat, recent, avizul de oportunitate pentru construcția unui nou corp de clădire pentru Spitalul Județean din Ploiești.

