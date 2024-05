Control judiciar prelungit cu 60 de zile pentru „baronul Lamborghini” din Prahova, Iulian Dumitrescu

Iulian Dumitrescu, candidat la președinția Consiliului Județean Prahova la alegerile din 9 iuie 2024, a primit o prelungire a controlui judiciar cu 60 de zile. El este acuzat de corupție.

Tocmai din această cauză, Iulian Dumitrescu a primit, din partea instanței, interdicţia de a exercita funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Prahova. Cu toate acestea, el a depus semnăturile şi dosarul de candidatură pentru un al doilea mandat de preşedinte al Consiliului Judeţean.

El spunea că a decis să candideze „pentru ca prahovenii să aibă o viaţă mai bună” şi „din respect” pentru aceştia.

Încă 60 de zile de control judiciar

Controlul judiciar a fost prelungit cu 60 de zile pentru Iulian Dumitrescu, președintele PNL Prahova cercetat pentru fapte de corupție, care candidează pentru un nou mandat la președinția Consiliului Județean, potrivit G4media. Potrivit sursei citate, decizia poate fi contestată.

Iulian Dumitrescu este cercetat de procurorii anticorupţie pentru luare de mită şi fals în declaraţii şi are interdicţia să îşi exercite funcţia de preşedinte al CJ Prahova.

Acesta este acuzat că, în perioada noiembrie-decembrie 2022, i-a pretins unui om de afaceri să achiziţioneze, în schimbul sumei de 47.500.000 de lei, părţile sociale deţinute de cumnatul său la o societate comercială, valoare supraevaluată faţă de valoarea reală, şi ar fi primit până în data de 04.12.2023 suma totală de 16.210.000 de lei.

Una dintre societăţile omului de afaceri ar fi avut la momentul pretinderii în derulare un contract cu CJ Prahova, iar ulterior achiziţionării acţiunilor de la cumnatul lui Iulian Dumitrescu i s-ar mai fi atribuit un nou contract de lucrări cu beneficiar CJ Prahova.

Totodată, DNA a susţinut că au fost depistate nereguli în declaraţiile de avere ale lui Dumitrescu.

BEJ Prahova a admis candidatura „baronului Lamborghini” Iulian Dumitrescu

Iulian Dumitrescu (PNL) are cale liberă către o nouă candidatură la CJ Prahova. Biroul Electoral Judeţean (BEJ) Prahova a admis, vineri, 26 aprilie 2024, candidatura preşedintelui PNL Prahova, cercetat de DNA pentru fapte de corupţie.

Potrivit hotărârii BEJ, propunerea de candidatură a lui Iulian Dumitrescu - „deputatul Lamborghini” - pentru funcţia de preşedinte al CJ Prahova formulată de PNL Prahova îndeplineşte toate condiţiile de formă şi fond pentru a fi înregistrată.

Astfel, BEJ arată că acest candidat are drept de vot, are vârsta mai mare de 23 de ani şi are domiciliul în judeţul Prahova, nefiindu-i interzisă asocierea în partide politice.