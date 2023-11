Sorin Grindeanu dezminte zvonurile cu privire la neplata facturilor pentru lucrările la autostrăzi

Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor spune că nu există probleme cu privire la plata facturilor pentru lucrările de infrastructură din țară . În plus, el susține că există suficienți bani la buget pentru aceste investiții.

Pe lângă faptul că ministrul a subliniat faptul că există suficienți bani la bugetul de stat pentru ca aceste investiții în infrastructura românească să nu aibă nicio sincopă, el mai subliniat că cei care susțin contrariul sunt „unii care n-au dat nici măcar un kilometru de autostradă în circulaţie în gloriosul mandat de opt luni".

„Am văzut că tot se chinuie câţiva, care n-au dat nici măcar un kilometru de autostradă în circulaţie în gloriosul mandat de opt luni, să spună că, domnule, sunt probleme că cei de la CNAIR şi de la Transporturi, nu mai au bani şi nu plătesc facturile. Fals. Nu există niciun fel de întârziere la plată, există sume, avem bani în buget, dacă nu avem, credeţi-mă că ştiu să strig şi să cer la primul ministru, astfel încât toate aceste investiţii extrem de importante pentru ţara noastră să nu aibă niciun fel de sincopă.

Nu e cazul. Deci toate sunt plătite. Eu ştiu că e ciudat pentru cineva care n-a fost pus în situaţia să plătească facturi, că nu au dat niciun kilometru de autostradă în circulaţie şi când nu dai niciun kilometru de autostradă, nu plăteşti facturi. Dacă ei au fost în această situaţie, nu înseamnă că suntem şi noi în această situaţie”, a afirmat ministrul Transporturilor.

În plus, prim-ministrul României, Marcel Ciolacu susține că până la finele anului viitor se vor finaliza aproximativ 250 de kilometri de autostrăzi și drumuri expres. „Anul acesta, domnul Grindeanu şi echipa sa vor mai semna încă aproape 60 de km de autostradă şi vor da în folosinţă 100 de km de autostradă şi drum expres. De foarte mult timp nu s-a mai întâmplat acest lucru în România. Mă bucur că am reuşit să deblocăm infrastructura mare. Toată Autostrada Moldovei este prinsă în PNRR, este din fonduri europene, ca să înţelegem adevărata importanţă a PNRR-ului şi, din cifrele pe care le am eu, dar sigur domnul ministru Grindeanu să detalieze, anul viitor o să finalizăm aproape 250 km de autostradă şi de drum expres”, a afirmat Ciolacu.