Stadiul lucrărilor la noul corp al Spitalului Județean de Urgență Pitești a ajuns la 75% VIDEO

Spitalul Județean de Urgență Pitești are în implementare patru proiecte importante, printre care și construirea unui nou corp de clădire P+4, lucrare realizată în proporție de 75%.

Cea mai mare unitate sanitară din județul Argeș (cu 902 paturi), Spitalul Județean de Urgență Pitești împlinește anul acesta o jumătate de veac de când a fost dat în folosință.

Unitatea inaugurată în 1973 va avea în curănd un nou corp de clădire.

„Am vizitat construcția P+4, corpul nou, care se realizează din bugetul propriu al C.J. Argeș, unde stadiul fizic de execuție este de aproximativ 75%, iar anumite etaje sunt deja realizate într-un procent de 95%. Am discutat cu constructorul, cu dirigintele de șantier, cu proiectantul, am identificat problemele, găsim soluțiile pentru a duce la bun sfârșit acest proiect”, precizează Marius Nicolaescu, vicepreședinte Consiliului Județean Argeș.

UPU va fi dotată cu un CT de 64 slice-uri și un aparat radiologic digital.

Pentru Spitalul Județean de Urgență Pitești, Consiliul Județean Argeș mai are în implementare, pe lângă realizarea noului corp, alte trei proiecte aflate în diferite stadii de execuție.

Unul dintre ele presupune extinderea Unității de Primiri Urgență, unde se lucrează la structura de rezistență. Proiectul vizează însă nu doar o mărire a spațiilor UPU, ci și dotarea lor cu echipamente și aparatură medicală, printre care un CT de 64 slice-uri și un aparat radiologic digital.

„Săptămânal avem o ședință de lucru cu toate echipele implicate în cele patru proiecte pe care C J Argeș le are la Spitalul Județean. Este vorba de extinderea U.P.U., corpul nou P+4, consolidarea corpului vechi și extinderea Ambulatoriului de Specialitate. Aceste proiecte sunt în strânsă legătură unul cu altul astfel încât rezultatul final să fie un tot unitar, un spital nou și modern”, mai spune Marius Nicolaescu, vicepreședinte C J Argeș.

Proiectul referitor la „Consolidarea și reabilitarea Spitalului Județean de Urgență Pitești”, se află însă în curs de demarare a procedurii de achiziție a contractului de proiectare și execuție de lucrări, și presupune, printre altele, refacerea instalațiilor, recompartimentarea saloanelor (două-trei paturi/ salon și grup sanitar propriu) precum și schimbarea mobilierului, în totalitate.

În ceea ce privește „Extinderea, reabilitarea și modernizarea Ambulatoriului Integrat”, până în prezent s-a realizat Studiul de Fezabilitate și este în curs de derulare contractul de proiectare și execuție de lucrări.

Se așteaptă finanțare pentru două sisteme de tip accelerator liniar pentru radioterapie și un sistem CT

Trebuie amintit și că CJ Argeș mai are în pregătire pentru depunerea spre finanțare prin PNRR proiectul privind construirea unui Laborator de radioterapie și dotarea acestuia cu echipamentele necesare - două sisteme de tip accelerator liniar pentru radioterapie și un sistem CT. Valoarea proiectului: 12,7 milioane euro cu TVA (aproximativ 66 milioane lei).