Cum a fost recreată sufrageria familiei Brătianu la Vila Florica

Din luna iulie, vizitatorii Muzeului Național Brătianu de la Vila Florica din Ștefănești-Argeș, pot vedea un nou spațiu amenajat special. Este vorba de sufrageria familiei Brătianu, care a fost reamenajată după luni întregi de documentări.

În sufrageria reamenajată la Vila Florica poate fi văzut și dulapul Brătienilor, vechi de peste 140 de ani.

”Adevărul” a vorbit cu Mihai Alexandrescu, directorul Muzeului Național Brătianu, despre sufrageria familiei Brătianu și despre amintirile Sabinei Cantacuzino legate de cum se servea masa în sufragerie.

”Sufrageria familiei Brătianu este o cameră pe care ne doream demult s-o amenajăm pentru a o oferi spre vizitare tuturor celor care ne trec pragul. Am privit de multe ori fotografia de epocă cu sufrageria familiei Brătianu. Este o fotografie cu masa pusă, cu porțelanurile și cristalele frumos așezate, așteptându-i pe membrii familiei să-și petreacă după-amiaza împreună, prânzind, bând un pahar de vin și, bineînțeles, discutând chestiunile politice la ordinea zilei. În spațiul unde înainte a fost o expoziție temporară am pus laolaltă piesele pe care le-am adunat în tot acest timp: mobilierul, masa, scaunele, porțelanuri, vitrina Bidermeier, un covor superb, dulapul original al Brătienilor”, spune Mihai Alexandrescu.

Iată ce spunea în memoriile sale Sabina Cantacuzino, fata cea mare a Piei și a lui Ion C. Brătianu, despre momentele petrecute în sufrageria de la Vila Florica: ”…noi, copiii, admiram deopotrivă serviciul de porțelan împodobit cu așa de fină și frumoasă pictură și cu monogramul tatei, și pe cel de cristal, așa de subțire, încât, spre marea noastră veselie, se spărgea câte un pahar ciocnind în sănătatea amfitrionului. (…) Văd și acum pe tata într-un cap al mesei cu ochii lui sclipitori și părul negru buclat, pe mama la celălalt cap, cu ochii frumoși, dinții albi și regulați, părul ondulat și privind cu afectuoasă mândrie la dânsul…!”

Untul de la Florica, preferatul Regelui Carol I

Prânzurile luate în sufrageria Brătienilor erau mereu momente speciale, iar preparatele, în frunte cu untul de la Florica, erau apreciate inclusiv de Regele Carol I.

”La 11 și jumătate se servea dejunul, compus din ouă, friptură, zarzavat și un desert. Mama era o minunată gospodină. Cu veniturile sale restrânse, numai chibzuința ei făcea traiul atât de bun. Învăța bucătăria pe orice țăran și nicăieri nu se mânca mai bine. Poamele și vinul erau domeniul tatei, lăptăria, al mamei. Untul renumit de la Florica a fost cel dintâi din țară care nu mai ieșea din putineiul tradițional. Regele Carol spunea: Cu toate insistențele mele, la domeniile și fermele regale nu pot obține untul de la Florica. Noi, la masă, beam cu toții vin cu apă, mama un păhărel cu vin roșu până a intrat în dieta artriticilor, tata puțin vin alb. Veșnic l-am pomenit cu două ouă fierte, cotletă, cartofi copți cu unt, un măr sau fragi, o bucățică de bună lisă de chitră ieșită tot din oficina mamei, căci ținea mult la desert de când fusese în Franța”, își mai amintea Sabina Brătianu în memoriile sale.

Preocupările echipei de la Muzeul Național Brătianu privind amenajarea camerelor Vilei Florica într-un mod cât mai asemănător cu fotografiile de epocă datează încă de la înființarea instituției, din mai 2020.

Într-o primă etapă a fost amenajată „Odaia Vizirului", dormitorul lui Ion C. Brătianu, bine cunoscut pentru austeritatea sa, prin mărturisirile contemporanilor, oferit spre vizitare in decembrie 2022, iar într-o a doua instanță, „Sufrageria Familiei", locul unde familia Brătianu lua masa. Această încăpere a fost amenajată și oferită spre vizitare din data de 1 iulie 2023.

„Noi strângem obiecte care să semene cu ce am văzut în fotografie de vreo doi ani de zile. Aceste obiecte provin din atât din achiziții, făcute prin Comisia de Achiziții și Donații a Muzeului Național Brătianu, cât și din donații. Un element important al sufrageriei este dulapul din lemn masiv, piesă originală brătienească, recognoscibilă în fotografia de epocă, aflată deja în incinta Vilei Florica la un etaj superior, așa încât a trebuit să-l coborâm și să-l pozitionăm în locul unde a fost. Și, de asemenea, o piesă interesantă este un borcănel cu miere care poartă în sticlă, în relief, ștanța Casei Regale a României, fiind de pe vremea Regelui Ferdinand; pe acesta l-am primit donație. Noi am achiziționat masa, scaunele, covorul, un set de porțelan și o vitrină Bidermeier. Rezultatul reconstituie perfect fotografia de epocă, iar vizitatorii noștri pot intra în atmosfera convivială a familiei Brătianu, descrisă atât de frumos în amintirile Sabinei Cantacuzino, fata cea mare a lui Ion C. Brătianu”, adaugă Mihai Alexandrescu, directorul Muzeului Național Brătianu.