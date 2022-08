Limba română: mine or yours? Cât de reală este amenințarea de a ne pierde autenticitatea limbii

La Filarmonica Pitești are loc, miercuri, 31 august, de ziua Limbii Române, un concurs de dezbateri cu privire la cât de reală este amenințarea de a ne pierde autenticitatea limbii.



Este vorba despre un eveniment care celebrează ziua dedicată rostirii în graiul matern al românilor, ce constă într-un concurs de dezbateri susținut de liceenii Piteștiului, reprezentanți ai generației X: ,,Limba română: mine or yours?”.

Evenimentul, organizat de Primăria Pitești, Consiliul Județean al Elevilor Argeș și de Centrul de Tineret OVD Argeș, va pune în discuție o temă de dezbatere actuală și provocatoare: cât de reală este amenințarea de a ne pierde autenticitatea limbii, prin acceptarea noutăților apărute în vorbirea și în scrierea zilelor noastre?

„Pe 31 august celebrăm Ziua Limbii Române, limbă care se dezvoltă în continuu de sute de ani. Elevii participanți vor avea o mare provocare să convingă publicul dacă aceasta trebuie să rămână cât mai autentică sau dacă trebuie să acceptăm noutățile prezentului”, precizează, pentru „Adevărul”, Radu Andrei, președintele Consiliului Județean al Elevilor Argeș.

„Vom lua în calcul în evoluția limbii vorbite procesul de globalizare”

Două echipe formate din tineri piteșteni vor dezbate, de la ora 18.00, în favoarea unor puncte de vedere divergente: progresism versus conservatorism.

Echipa progresiștilor va aduce argumente privind dezvoltarea limbii, iar echipa conservatorilor, va acționa în sens contrar.

„Am ales să susțin echipa progresistă, deoarece uitându-ne la evoluția limbii române de-a lungul timpului, am observat că influențele aduse asupra acesteia au fost inevitabile din punct de vedere istoric, introducerea de termeni noi în limbă fiind un proces firesc ce se petrece de mii de ani și nu numai cu româna, ci și cu alte limbi, precum engleza, ce a evoluat dintr-un grup de limbi pro-celtice în old english și până la modern english. De asemenea, în zilele noastre vom lua în calcul în evoluția limbii vorbite procesul de globalizare și creșterea numărului de oameni bilingvi”, explică, pentru „Adevărul”, Alexandra Guță, elevă la Colegiul Național ,,Ion C. Brătianu” din Pitești.

Cele două echipe vor încerca să ajungă la o concluzie cu ajutorul juriului și al publicului ce poate interveni activ în dezbatere.

„De ce să conservăm limba? O întrebare pe care rar și-o pun tinerii generației noastre. Odată cu avansarea tehnologiei este improbabil ca limba să nu sufere schimbări în consecința factorilor externi, a limbii engleze în special. Totuși, nu trebuie să renunțăm la limba noastră. Nu este prima dată când trece prin schimbări”, spune, pentru „Adevarul”, Ionuț Ivănoiu, elev al Liceului Teoretic Ion Barbu din Pitești.

„Să încercăm să îi păstrăm autenticitatea”

Tânărul explică de ce a ales echipa conservatorilor căreia speră să i se alăture cât mai mulți susținători.

„Înaintea noastră au fost geto-dacii care a primit influențe romane după ce au fost cuceriți și mai apoi influențe slave din partea popoarelor învecinate, ca mai apoi limba să fie nuanțată de popoare ca turcii, francezii și ruși. Cu toate acestea, limba a rămas una autentică, una originală, iar asta se datorează oamenilor care au dorit individualitatea poporului nostru. Dacă de-a lungul a două mii de ani, limba noastră care a trecut prin atâtea schimbări a reușit să rămână în același loc în inimile poporului, atunci cred că nu ar trebui să hulim personalitatea poporului nostru dată de limbă și să încercăm să îi păstrăm autenticitatea”, adaugă Ionuț.

Dezbaterea este deschisă publicului, iar cei prezenți vor avea ocazia să pună întrebări, în cadrul secțiunii dedicate intervențiilor din partea spectatorilor.

„Este un eveniment cultural deosebit, prin care tinerii vor să arate că au viziuni complexe, bazate pe argumente solide. Această dezbatere subliniază ideea fundamentală a democrației. Deși cele două echipe au viziuni diferite, acceptă punctul de vedere al celorlalți și încearcă, în urma discuțiilor, să ajungă la anumite concluzii comune”, declară, pentru „Adevărul”, Sebastian Zidaru, președintele Centrului de Tineret OVD Argeș

Intrarea este gratuită.