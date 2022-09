INTERVIU Dublu campion european la doar 16 ani. Iulian Chiriță: „Sper să nu mă opresc aici!”

Iulian Chiriță, juniorul venit din Chișinău să facă performanță la Câmpulung, se mândrește, la doar 16 ani, cu o performanță extraordinară: e dublu campion european la tenis de masă.

Tânărul sportiv Iulian Chiriță (16 ani), legitimat la CS Voința Câmpulung, a câștigat aurul la dublu mixt, alături de partenera sa, Annett Kaufmann, din Germania, și a devenit campion european la echipe masculin, Under 19, împreună cu Darius Movileanu, Eduard Ionescu, Andrei Istrate și Dragoș Bujor.

A reușit această performanță după un parcurs nu tocmai ușor, care a necesitat nu doar muncă susținută, ci și eforturi mari de adaptare, pentru că Iulian s-a născut și a trăit până acum câțiva ani în Republica Moldova.

Practică tenisul de masă inspirat de Cristian, fratele mai mare care în urmă cu câțiva ani a venit la Câmpulung Muscel să facă sport de performanță. A dorit să-l urmeze și aici. Așa s-a mutat, în urmă cu 7 ani, din Republica Moldova la Câmpulung și a obținut cetățenia română. Acum este elev în clasa a XI-a la Liceul cu Program Sportiv din Câmpulung și, după ce a adus aur României, și-a făcut obiective mari.

Adevărul: La ce vârstă ai luat contact cu sportul? Tenisul de masă a fost primul pe care l-ai practicat?

Iulian Chiriță: S-a întâmplat pe la vârsta de 6 ani și am început direct cu tenisul, sportul pe care l-am iubit încă de la început. Am mai jucat un pic badminton cu parinții mei, un alt sport care îmi place foarte mult, dar am ales să fac performanță în tenis de masă.

Cine te-a inspirat și de ce ai ales tocmai acest sport?

Eram fascinat de fratele meu, Cristian. El a fost primul din familie care a început să joace tenis de masă. Pe măsură ce mă uitam la meciurile lui, mi-am dat seama că-mi place foarte mult ceea ce face și am început să-mi doresc să-i calc pe urme. Și chiar asta am făcut, iar de zece ani practic sportul ăsta.

Te-ai născut și ai crescut dincolo de Prut. Când ai venit în România și de ce tocmai aici și nu într-o țară din Occident?

Da, m-am născut în Republica Moldova, în Chișinău. M-am mutat aici tot datorită fratelui meu, care, jucând în concursuri internaționale, a fost remarcat de antrenorul Mădălin Ionașcu și s-a mutat în Câmpulung. Peste un an am venit și eu în România să fac tenis de masă. S-a întâmplat după un cantonament: am ajuns la sala de tenis și antrenorilor le-a plăcut de mine. Așa am decis să mă mut și eu aici. Mi-au plăcut perspectivele la CS Voința Câmpulung. Sunt foarte mulți jucatori buni, avem o generație bună și aducem multe rezultate internaționale.

A fost dificilă adaptarea? Cu limba română bănuiesc că n-a fost o problemă!

Prima oară am stat aici cu mama, timp de trei ani (…). A fost destul de greu, pentru că nu era tatăl meu lângă mine, ne vedeam odată la două-trei luni, dar ne-am adaptat, pentru că suntem o familie puternică. După, a venit și tata aici și sunt fericit că sunt cu amândoi părinții.

Cât de lung a fost drumul până la recenta ta performanță de a deveni dublu campion european la tenis de masă?

Drumul a fost foarte greu: multe concursuri, cantonamente… Am avut și accidentări, dar am fost motivat. Am mai luat și la vârsta de cadeți două medalii de argint și una de aur, a fost primul meu an de junior, dar am reusit să joc destul de bine și să obțin două medalii de aur. Sper să nu mă opresc aici!

Ai câștigat aurul la dublu mixt, alături de partenera ta Annett Kaufmann, din Germania, și ai devenit campion european la echipe masculin, Under 19. Povestește-ne despre cele două performanțe!

Da, cu Annett a fost prima oară când jucam. Voiam de mult să jucăm împreună. Am început un pic mai greu, dar apoi a fost din ce în ce mai bine, pentru că eram foarte motivați și mă bucur pentru acest titlu împreună cu ea: eu, pentru România, ea, pentru Germania. Așa se întâmplă în acest sport, poti face dublu mixt sau dublu cu jucători din altă țară care caută parteneri. Campion european la echipe masculin, Under 19, am devenit împreună cu Darius Movileanu, Eduard Ionescu, Andrei Istrate și Dragoș Bujor, și am fost, împreună, echipa României.

Ce ți-ai dori sau ce te vezi făcând peste 10 ani? Dar peste 20?

Peste 10 ani mă văd un jucător profesionist. O să muncesc din greu să ajung între primii 20 mondiali. Peste 20 ani… Încă nu știu ce sa zic. Sper să joc cât mai mult, să particip la cât mai multe olimpiade și în primul rând să fiu sănătos. Asta e cel mai important.