Ziua Marinei pe „Marea dintre munţi“, un loc unic din România. Cum va fi sărbătoarea din 15 August pe lacul Bicaz

Ziua Marinei este organizată şi pe „Marea dintre munţi“, un loc unic din România, la poalele masivului Ceahlău, în județul Neamţ, pe lacul Bicaz, cea mai mare acumulare de pe râurile interioare ale ţării

Mica aşezare de sub uriaşul colos de beton, care a închis definitiv cursul firesc al râului Bistriţa, este singura localitate urbană montană din ţară unde sărbătorirea Zilei Marinei a devenit o tradiţie încă din anii 1960, după ce s-a format lacul, mii de localnici şi turişti dându-şi întâlnire aici.

Ceremoniile organizate marţi, 15 august 2023, încep în Portul Bicaz de la ora 09.00, când va fi arborat marele pavoaz. Apoi, întocmai ca la mult mai marele eveniment de la Constanţa, va fi intonat Imnul de Stat şi scufundarea unei ancore de flori în memoria eroilor marinari căzuţi la datorie.

Programul va presupune defilarea vapoarelor de agrement şi ale unor ambarcaţiuni mai mici, concursuri de bărci cu rame şi motor, sky nautic, caiac, skijet, hidrobiciclete, înot şi mule altele. Sunt organizate jocuri distractive, vânătoarea de raţe, nunta cu piraţi sau scondrul cu purcelul.

Va fi şi o plută alegorică, pentru readucerea în actualitate a preocupării străvechi a muntenilor de pe Valea Bistriţei, plutăritul, care a dispărut după construirea barajului. Ziua Marinei la „Marea dintre munţi“ are scopul de a promova ţinutul, fiind foarte apreciată de turişti.

Scondrul cu purcelul, un concurs pe placul participanţilor

Dintre concursurile organizate, cel mai distractiv şi apreciat de miile de participanţi este scondrul cu purcelul. El presupune ca cei înscrişi să ia un steguleţ aflat la capătul unei bârne înclinată peste apă, lungă de vreo 10 metri, dar care este unsă cu ulei şi vaselină. Căderile de pe ea ale celor ce se încumetă să urce stârnesc ilaritate, câştigătorul fiind răsplătit cu un premiu.

Ziua Marinei Române a ajuns anul acesta la cea de-a 121-a aniversare. Prima a fost organizată la data de 15 august 1902, la Constanţa, la bordul crucişătorului „Elisabeta“. De la un an la altul, sărbătoarea marinarilor s-a amplificat, prin îmbinarea elementelor tradiţionale marinăreşti cu aspectele diferitelor etape de dezvoltare ale Marinei Militare.

Secretul colosului de la Bicaz

Barajul de la Bicaz are 127 de metri înălţime, iar cantitatea de beton turnată este de 1,6 milioane de metri cubi. Volumul lacului e de 1.230.000 metri cubi, are lungimea de 35 de kilometri şi o lăţime de 2 kilometri. Este cel mai mare de pe râurile interioare ale ţării, având 3.300 hectare. Este unul de „greutate“ şi rezistă presiunii apei prim masa enormă. Fundaţia are 40 de metri lăţime şi e turnată în stâncă.

Un alt „secret“ al colosului este cel al materialului folosit. Betonul e special, care la contactul cu apa s-a impermeabilizat. Barajul nu este unul monobloc, ci-i format din 30 de ploturi (blocuri) separate. Construcţia lui a durat 10 ani, între 1950 şi 1960. Vanele barajului s-au închis, pentru a forma lacul şi au oprit definitiv cursul Bistriţei pe 1 iulie 1960, producţia de energie electrică începând la 1 ocombrie acelaşi an.