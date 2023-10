Alpinist român dispărut într-o avalanşă din Himalaya, informație dezminţită de soţie. „Îl urmăresc pe GPS, coboară“

O informaţie apărută pe „Himalayantimes“ vehicula ideea că un alpinist român ar fi dispărut într-o avalanşă din Himalaya. Soţia lui Adrian Laza a dezminţit ştirea, spunând: „Îl urmăresc pe GPS“

Astăzi, 7 octombrie 2023, clipe de groază le-au fost provocate celor care-l cunosc pe alpinistul din Neamţ şi Inei, soţia acestuia, cea care furnizează, pe pagina de Facebook, detalii despre expediţiile temerarului român, care este pe cale să stabilească, la 60 de ani, un record naţional, un singur vârf, din China, Shishapangma, lipsindu-i din palmares.

Publicaţia online nepaleză „Thehimalayantimes.com“ publica, sub tilul „Anna Gutu, Sherpa climber died; Gina Marie, Tenjen Lama still missing in Shishapangma avalanche“, informaţia că cel puţin doi alpinişti au murit şi alţi doi au fost daţi dispăruţi, după ce o avalanşă a afectat traseul de pe vârful Shishapangma. Indirect, se dădea de înțeles că românul ar fi printre victime, deoarece şi el urca.

Ştirea a fost dezminţită de Ina Laza sâmbătă, în jurul orei 14.00: „Ştiu că toată lumea aşteptă alte veşti, dar cu sufletul mii de bucăţi repostez la stirea celor de la «The Himalayan Times» şi vă spun că Adrian a scăpat şi a coborât în tabăra 2, la 6.900 m. Avalanşele au avut loc astăzi, în jurul orei 12.00. La ora aceea, Adrian era la 7.568 de mettri, aproape de tabăra 3. Am primit primul mesaj pe GPS, în care imi spunea că vor coborî, pentru că în faţa lor, la 7.800 de metri, a fost o avalanşă mare. Atunci nu ştia câţi alpinişti au fost prinşi în ea. Cel de-al doilea mesaj a venit după a doua avalanşă în care era prins şi Lama (un şerpaş - n.red.), cu care urcase în Dhaulagiri. Mai mult decât cele două mesaje nu am primit, dar îl urmăresc pe GPS şi pot vedea că sunt încă în coborâre“.

Adrian Laza a plecat spre Kathmandu, capitala Nepalului, pe 8 septembrie 2023, urmând să ajungă în China, „ţinta“ fiind Shishapangma (ar avea 8.027 de metri, fiind o controversă, datele oscilând între 8.013 şi 8.046 de metri), pentru a stabili un record în România: ascensiunea pe toate cele 14 vârfuri de peste 8.000 de metri aflate pe Terra.

Alpinistul declara, pentru „Adevărul“, că este pregătit pentru ascensiune: „Sunt pozitiv şi optimist înainte de această nouă experienţă în Himalaya, pe Shishapangma. Tratez cu respect orice vârf. M-am pregătit foarte bine în ultimul timp, am făcut ascensiuni pe Ceahlău, am mers foarte mult pe bicicletă şi nenumărate antrenamente la sală“.

În vara acestui an, nemţeanul îşi trecea în cont noi recorduri în Himalaya. Pe 18 iulie 2023, păşise pe Gasherbrum I - vârf de 8.080 de metri, care mai este numit şi „Muntele ascuns“. Se petrecea la ora 5.50, ora Pakistanului, iar pe 27 iulie 2023, la 11.00, cucerea K2 (Muntele Sălbatic), punând piciorul pe al doilea vârf ca înălţime din lume după Everest, ajungând la cota de 8.611 metri.

Tot în acest an, pe 25 mai, inginerul silvic, care are şi cetăţenie canadiană, reuşea, în Nepal, să ajungă şi pe Kangchenjunga, 8.586 de metri. Spunea că a fost o aventură extremă, în care a depăşit toate limitele de voinţă şi răbdare, împingându-l aproape de epuizare totală, urcându-l pe ninsoare, vânt şi la -35 grade Celsius.