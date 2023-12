Afacerea inedită a portarului austriac de la Ceahlăul Piatra Neamț, care a convins juraţii de la „Imperiul Leilor”

La ultima ediţie a cunoscutei emisiuni „Imperiul Leilor”, de la Pro TV, portarul austriac al CSM Ceahlăul Piatra Neamţ a surprins cu propunerea făcută juraților. Astfel, Ştefan Krell a cerut finanțare pentru realizarea unei platforme digitale care să faciliteze legătura dintre fani și fotbaliști

Săptămâna trecută, fotbaliştii şi suporterii grupării nemţene au stat cu sufletul la gură, asistând de această dată nu la vreun meci, ci urmărind dacă „prestaţia“ din platoul emisiunii difuzate de postul ProTV, în care protagonist era goalkeeper-ul, îi va convinge pe câţiva exigenţi şi cunoscuţi afacerişti români să investească.

Ştefan Krell a venit în faţa lor, expunându-le o idee de afaceri, una în strânsă legătură cu domeniul sportului şi inspirată din propria experienţă. Deşi limba română nu-i este total „străină“, după sezoanele în care a evoluat la echipe din ţară, el a vorbit în engleză calm, fără trac, explicând în ce constă ceea ce vrea să pună la cale.

Pentru asta avea nevoie de suma de 60.000 de euro, oferind la schimb 25 la sută din acţiunile viitoarei afaceri. Austriacul vrea să realizeze o aplicaţie digitală, care să îi pună în legătură pe suporteri şi jucători. Încântaţi de idee au fost Dan Şucu, unul dintre cei finanţează Rapid Bucureşti şi Răzvan Raţ, fost component al naţionalei României.

„Sunt surprins de o asemenea propunere! Eşti binevenit! Nu porneşte din perspectiva jucătorului, ci a suporterului care vrea să interacţioneze cu jucătorul. Ascultându-te, nu ştiu de ce nu am văzut eu lucrurile aşa. Orice se poate face pentru conectarea între fani şi jucători şi nu poate decât să fie benefică“, a afirmat Dan Şucu, oferindu-se să îl ajute.

„Vă rog să investiţi, pentru a conecta fanii cu fotbaliştii la un nou nivel“

Asta după ce sportivul a detaliat despre aplicaţia online, pornind şi de la un episod petrecut la Piatra Neamţ. În iunie 2023, a promovat cu Ceahlăul în Liga 2, iar înainte de pauza meciului decisiv cu Foresta Suceava, la scorul de 1-0, a parat o lovitură de pedeapsă, fiind aclamat frenetic de cei 11.000 de suporteri, spunând că a avut sentimente incredibile şi emoţii covârşitoare.

„M-am întrebat ce le putem oferi celor care ne susţin din tribune, vin la antrenamente şi fac o atmosferă extraordinară pe stadion. De asta vreau să creez «Fanthletic», o platformă în care fotbaliştii se pot conecta cu fanii fără să piardă mult timp, fără să fie greu. Fanii stau acasă şi au parte de apeluri video cu fotbaliştii preferaţi. Spre exemplu, un copil din Timişoara vrea să discute cu căpitanul de la FCSB.

Ce poate face? Poate nu are timp să vină la Bucureşti. Poate că părinţii îi fac un cadou, fac o cerere pe aplicaţie şi văd: căpitanul FCSB are o întâlnire luni, la ora 18.00. Facem o solicitare, poate vorbi cu fotbalistul. Avem cluburi cu mare tradiţie, cultura fanilor e extraordinară. Vedem 30.000 - 40.000 de spectatori la meciuri. Am venit să vă rog să investiţi în reţele de socializare, pentru a conecta fanii cu fotbaliştii la un nou nivel“, a spus despre „Fanthletic“.

Stefan Krell a mai afirmat că aplicaţia va fi gratuită, dar pentru a te conecta cu cineva, trebuie să devii membru. Cluburile sunt clienţii, cărora li se oferă o platformă şi nu trebuie să facă nimic, urmând ca suporterii să plătească sume modice pentru a se conecta cu cine vor în dorinţa de a afla detalii despre sportivul preferat, pentru a-i felicita sau pentru a pune alte diverse întrebări, etc.

Ştefan Krell, prima legitimare, la Austria Viena

Răzvan Raţ, devenit afacerist după ce şi-a încheiat cariera, una în care a adunat peste o sută de selecţii la naţionala României, i-a spus lui Krell că fotbaliştilor li se poate vorbi şi frumos după evoluţii bune, dar şi trivial, în caz de meciuri mai slabe pe respectiva platformă, dar a fost lămurit că, în astfel de situaţii, convorbirea se întrerupe automat.

Fostul fotbalist a fost şi el convins, astfel că va participa la acordarea creditului de 60.000 de euro. Dan Şucu a plusat, trasmitând că, dacă aplicaţia va funcţiona, o să cedeze portarului acţiunile cumpărate la viitoarea firmă.

Ştefan Krell a început să practice fotbalul de la doar opt ani, iar cu un an înainte de majorat a semnat primul contract de jucător profesionist cu Austria Viena.

În România, portarul de 31 de ani a evoluat două sezoane, 2019-2020 şi 2020-2021, la Dunărea Călăraşi, iar acum este titularul formaţiei CSM Ceahlăul, ajungând la Piatra Neamţ, în acest an.

În Liga 2, a fost pe teren în zece partide, lipsind în următoarele cinci, din cauza unei accidentări. În carieră, a mai fost legimat la echipele Horn, Innsbruck, St. Polten, Parndorf şi Hortberg.