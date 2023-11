Trei istorici orădeni, în prima docudramă românească „Avram Iancu - Împotriva imperiului”

Trei istorici din Oradea fac parte din echipa care a realizat prima docudramă românească, „Avram Iancu - Împotriva imperiului”, prezintă momentele care au marcat destinul lui Avram Iancu, eroul revoluționar al Transilvaniei, între revoluția din 1848 până la moartea sa din anul 1872.

Filmul este produs de PaPa Pictures și Asociația Transilvania Art iar cei trei istorici şi universitari orădeni - Sorin Șipoș, Mihai Drecin și Radu Romînașu - au fost consultanți științifici.

Filmat în Apuseni

Pelicula a fost filmată în luna octombrie, în munţii Apuseni, în judeţul Hunedoara, pe lângă localitatea Brad, în satele Baia de Criș, Bulzeştii de Sus și în comuna Luncoiu de Jos.

„Am încercat să aducem textul cât mai aproape de realitatea istorică”, a explicat prorectorul Universității din Oradea, prof. univ. dr. Sorin Șipoș, precizând că una dintre sarcinile echipei de istorici a fost să corecteze anumite inexactități care s-au strecurat în scenariu.

Potrivit unui comunicat al Universității, în 2022, prorectorul Sorin Șipoș s-a îngrijit de reeditarea, în ediție integrală, a cărții lui Silviu Dragomir dedicată vieții Crăișorului, volum care i-a și inspirat pe realizatori, iar acesta a fost, probabil, motivul pentru care au fost cooptați universitarii orădeni în echipă.

„Filmul este un omagiu adus eroului Avram Iancu, urmând să fie lansat anul viitor, când se împlinesc 200 de ani de la nașterea sa”, a mai arătat prorectorul Universităţii Oradea.

O premieră

Cei trei istorici orădeni apar și în prima docudramă românească. În intervențiile lor, ei vorbesc despre contextul Revoluției de la 1848, raporturile româno-maghiare de la acea vreme din Transilvania, imaginea lui Avram Iancu în posteritate, acțiunile militare în care au fost implicate armata revoluționară maghiară și legiunile Crăișorului Munților, a treia adunare națională de la Blaj, organizarea taberei militare a românilor, armele combatanților, strategii etc.

„Am participat la filmări, la Baia de Criș. A fost o experiență foarte interesantă să vezi cum toată echipa era acolo și erau toți foarte implicați în munca lor”, explică profesorul Mihai Drecin, membru titular al Academiei Oamenilor de Știință din România, care a participat pentru prima dată la realizarea unui film:

Lectorul universitar Radu Romînașu a lăudat și el demersul cinematografic. „Actorii au fost extraordinari, implicați profesional și sufletește, pentru ca acest film să fie unul de calitate. Din secvențele pe care le-am văzut, am convingerea că va fi un film cu mare impact la public”, a spus el.

Un tribut făcut Ardealului

Filmul este debutul în lungmetraj al regizorului Theo Thorn, pe baza unui scenariu realizat de acesta, împreună cu Alex Molico. Din distribuţie fac parte actorii Horia Fedorca(debut), Damian Oancea, Alin Panc, Sandu Popa, Kata Pánczél şi Paula Hriscu(debut)

„Este un film privat, făcut ca un tribut al Ardealului, de un grup de oameni iubitori de glie strămoșească. Credem că «Avram Iancu – Împotriva imperiului» este filmul de suflet al anului 2024, anul în care marcăm 200 de ani de la nașterea lui Avram Iancu”, spune Sandu Pop, unul din producătorii PaPa Pictures.

Alin Panc, şi el producător al PaPa Pictures se declară bucuros de realizarea documentarului, considerându-l pe Avram Iancu un erou adevărat.

"Devotamentul său pentru un țel, iubirea de aproapele, onestitatea, respectul și credința în Dumnezeu sunt trăsături de caracter care trebuie să meargă mai departe”, spune Alin Panc.

Povestea unui erou

Interpretul personajului principal este Horia Fedorca, actor care face parte din echipa Teatrului Național „Radu Stanca” din Sibiu.

„Mă bucur că am avut ocazia să primesc acest rol. Eu fiind ardelean, știam despre Avram Iancu. Nu foarte multe, nici măcar jumătate din câte știu acum. Am încercat să mă documentez din sursele istorice care îl descriu cel mai bine pe Avram Iancu și am încercat să îl înțeleg, nu doar din descrierile altora, ci și din citatele lui, vorbele care au fost consemnate ca fiind sută la sută ale sale”, spune actorul.

Trailerul filmului „Avram Iancu – Împotriva imperiului” ar urma să fie lansat la 1 decembrie 2023. Premiera va avea loc la 24 ianuarie 2024, de ziua Micii Uniri. Scenografia primei docudrame româneşti aparţine lui Nicu Resteanu, cu susţinerea RoVillage, producătorii sunt Alin Panc, Sandu Pop, poducători executivi sunt Dorian Stan, Raluca Hideg, directorul de imagine este Rareș Dima, montajul este realizat de Sabin Filip, responsabilul pentru sunet este Ioan Iacoban, iar pictorul costumelor a fost Daniela Diaconescu.