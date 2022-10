Românca Iolanda, premiul I și premiul de popularitate la Miss Globe 2022. Frumoasa din Bihor a reprezentat Emiratele Arabe FOTO

Iolanda Anamaria Babău, o tânără din Bihor, şi-a adjudecat premiul I și pe cel de Miss Popularitate la Miss Globe 2022, concurs de frumuseţe desfășurat în Albania. Ea a reprezentat Emiratele Arabe Unite.

Iolanda Anamaria Babău din Bihor a concurat pentru Emiratele Arabe Unite, unde locuieşte de câţiva ani, pentru că România avea deja o altă candidată, în persoana unei tinere din Piteşti, Bianca Elena Călian, şi ea premiată cu titlul de The Miss Globe Social Media Influencer 2022 în cadrul competiţiei.

Preferata publicului

Iolanda Anamaria Babău a strâns cele mai multe voturi online dintre cele 50 de tinere înscrise în competiţie, fapt care i-a adus râvnitul premiu People’s Choice (Miss Popularitate) şi a propulsat-o între finalistele concursului.

Ulterior, tânăra din Bihor şi-a adjudecat şi titlul de First Runner Up (premiul I), fiind depășită doar de câteva puncte de câştigătoarea titlului suprem, o tânără din Republica Dominicană.

→ Imaginea 1/10: Românca Iolanda Anamaria Babău a fost preferata publicului FOTO: arhiva personală

„Este prima participare a Emiratelor Unite Arabe la acest concurs, care este diferit faţă de alte competiţii”, a declarat Anamaria, pentru „Adevărul“, explicând că această competiţie este în Top 4 al evenimentelor de frumusețe mondiale.

„Esența The Miss Globe are de-a face cu faptul că oferă concurentelor posibilitatea a participa împreună la 4 prezentări de modă, la excursii, filmări, şedinţe foto, talk-show-uri de televiziune şi stream-live pe reţele de socializare. Toate acestea servesc la evaluarea și selecția câștigătorilor în finala transmisă în direct”, spune Anamaria.

Titlu după titlu

Iolanda Anamaria Babău nu e la primul titlu. În vară, ea a câştigat titlul suprem de Miss World NexT Top Model 2022, la cea de-a XIII-a ediţie a concursului internaţional desfăşurat în Beirut, unde au fost înscrise 28 de concurente. Anul trecut, ea şi-a adjudecat titlul de Miss Europa 2021 - first runner up şi Miss Elite World – Popularitate 2021, cu peste 20.000 de voturi online.

Tânăra este originară din municipiul bihorean Beiuş. A urmat cursurile Colegiului Naţional Samuil Vulcan, specializarea Matematică - Informatică şi este licenţiată a Academiei de Studii Economice din Bucureşti, specializarea Relaţii Internaţionale.

A fost vicepreşedinte AIESEC România şi a urmat masterul în diplomaţie. Timp de patru ani a lucrat în administraţia publică.

A fost angajată la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4, a fost Director Cabinet la Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale, consilier în Ministerul Economiei şi în cel al Sănătăţii.

→ Imaginea 1/7: În ultimul an, beiuşeanca a câştigat mai multe titluri de miss la competiţiile internaţionale. FOTO: arhiva personală

În paralel, Iolanda Anamaria Babău a făcut modelling, având apariţii pe coperta din ianuarie 2022 în L’Officiel Arabia şi coperta revistei US Fashion, ediţia februarie 2022 iar în prezent are propria firmă şi se ocupă de organizarea de evenimente internaţionale