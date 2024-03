Vatmanul cu inimă de mamă. La 28 de ani, Teodora și-a găsit vocația la cârma tramvaiului. „Nu am vrut să plec în străinătate”

În fiecare zi, înainte ca orașul să se trezească, la ora trei dimineața, Teodora Guzu, mamă a doi copii, își asumă responsabilitățile de pe șine, la cârma tramvaielor Companiei de Transport Public din Iași.

Într-un oraș agitat precum Iașul, zgomotul tramvaielor devine adesea coloana sonoră a vieții de zi cu zi. În spatele acestor zgomote se ascund povești construite pe curaj, pasiune și dorință de a nu pleca la muncă în străinătate.

Este și povestea Teodorei Guzu, o tânără în vârstă de 28 de ani, mamă a doi copii, care a găsit în profesia de vatman o chemare.

Pentru Teodora, drumul către a deveni vatman nu a fost unul previzibil. Cu doi copii mici, ideea de a se angaja într-o profesie atât de dinamică și plină de provocări ar fi putut părea îndepărtată pentru mulți. Cu toate acestea, pentru Teodora, care a fost întotdeauna pasionată de condus, această oportunitate a reprezentat o provocare pe care a acceptat-o pentru a fi aproape de familie.

„A fost mai mult o provocare. Am vrut să văd pe ce principiu merg tramvaiele, neavând volan. Îmi place să conduc, iar aici am posibilitatea să fac ce îmi place și să fiu și aproape de familie. Nu am vrut să plec în străinătate”, mărturisește Teodora Guzu, vatman în cadrul Companiei de Transport Public din Iași.

Traseul spre echilibru

În ciuda provocărilor pe care le implică meseria ei, Teodora Guzu subliniază că găsirea echilibrului între carieră și familie este posibilă datorită unui program flexibil și a sprijinului din partea angajatorului.

„Nu e un program foarte încărcat. Se respectă: concediul e concediu, liberul e liber. Poți să ai și grijă de familie, dar și să vii la locul de muncă", a declarat Teodora.

Pe lângă aspectele legate de programul de lucru, Teodora sparge mituri și subliniază și importanța atenției sporite și a responsabilității în profesia de vatman. „Nu e o meserie doar pentru bărbați. Dacă îți place, nu e greu. Trebuie o atenție sporită. Mai ales la pietoni. Dacă e atenție, previi”, a conchis Teodora Guzu, vatman în Iași.

„Munca ei, deși solicitantă, este pentru ea o sursă de mândrie și satisfacție. În ciuda orelor lungi și a responsabilităților grele, dragostea pentru meseria de vatman o motivează, iar astăzi este un exemplu de urmat în cadrul Companiei de Transport Public Iași. Prin povestea ei, Teodora nu doar că inspiră alte femei să urmeze cariere în domenii tehnice și în transportul public, dar și arată importanța egalității de șanse și a diversității la locul de muncă”, subliniază reprezentanții Companiei de Transport Public din Iași.