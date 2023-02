Trei preoți care s-au afișat cu un primar acuzat de sex cu minore îl susțin pe edil: „Am auzit zvonurile, dar este credincios, vine la biserică“

Primarul din comuna Mogoşeşti-Siret, care a recunoscut că a întreținut relații intime cu minore, își continuă activitatea ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Mai mult, preoții din comună sunt alături de el la toate acțiunile notabile.

Ziarul de Iași relatează că primarul este neplisit de la slujbele de la biserică, lucru confirmat și de cei trei slujitori ai Domnului, care nu văd nimic greșit în acest comportament. Damian Butnariu a recunoscut în faţa instanţei că a făcut sex cu două minore la sediul Primăriei, în urmă cu trei ani. Edilul a fost doar martor în dosarul închis la Curtea de Apel Iaşi, după prevederile CCR privind prescripţia, chiar dacă Tribunalul Iaşi a pronunțat condamnări şi de 18 ani de închisoare cu executare în prima instanţă pentru cei trei suspecți, acuzaţi de proxenetism. În 2020, Butnariu, care făcea parte din PNL, a candidat ca independent, comunitatea nefiind deranjată de faptele acestuia.

Nici Biserica nu vede nimic greșit în comportamentul acestuia. Damian Butnariu este practicant catolic și participă săptămânal la slujbele din comunitatea locală. La rândul lor, preoţii din Mogoşeşti-Siret, doi ortodocşi şi unul catolic, participă la toate acţiunile Primăriei, fiind alături de primar cu fiecare ocazie şi făcând parte din toate structurile Consiliului Local în care au fost solicitaţi.

Pe 13 noiembrie 2022, preoții s-au aflat pe scenă alături de Butnariu la inaugurarea deschiderii unui cămin cultural şi a unei săli de sport în comună: pr. Ştefan Bortă, catolic, pr. Nicolae Bălăceanu şi pr. Mihai Croitoru, ambii ortodocşi, din parohii diferite.

"Pot să spun doar care sunt zvonurile"

Pr. Ştefan Bortă a spus, pentru „Ziarul de Iaşi”, că el nu poate infirma sau confirma „ce a spus tribunalul respectiv”, dar atunci când participă la un astfel de eveniment el o face instituţional, nu personal, fiindcă obiectivele pe care le sfinţeşte aparţin de comunitatea din care face parte. Prezenţa pe scenă nu a dorit să o comenteze.

„Discuţii au fost, aşa, în sat. Poate a fost o anumită întrebare pe care am mai primit-o din partea cuiva, dar ce pot să spun eu e doar ce am aflat din exterior, tot aşa, de pe Internet, din diferite articole. Pot să spun doar care sunt zvonurile, problema care circulă pe Internet sau pe la o redacţie de ştiri. El este credincios, face parte din parohia catolică, participă la biserică atunci când are posibilitatea, se spovedeşte, primeşte sacramentele. Şi ştiţi că sacramentul spovedaniei este strict secret”, a declarat pr. Ştefan Bortă pentru „Ziarul de Iaşi”.

De aceeași părere a fost și unul dintre ceilalți doi preoți. "Relaţia noastră este o relaţie între Biserica Ortodoxă şi Primărie ca instituţie – colaborăm. Eu trebuie să merg şi când mă cheamă domnul comandant la unitatea militară din parohie, şi când mă cheamă poliţia, şi farmacia, indiferent dacă sunt sau nu de acord cu cine conduce instituţia respectivă”, a spus pr. Mihai Croitoru.

Damian Butnariu se află la conducerea Primăriei din județul Iași din anul 2004. Faptele mărturisite în faţa instanţei s-au petrecut în 2007, când primarul a descris că a făcut sex cu două fete de 17 ani în sediul primăriei, plătind pentru acest serviciu 100 de lei unui traficant de carne vie din zona Paşcani.