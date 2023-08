S-a dat „Play” Campionatului Mondial de Esports. Mesajul Anei Dumbravă, cea mai bună jucătoare de CS GO din lume

Startul campionatului s-a dat în Grădina Palas din Iași. Un spectacol cu 300 de drone, video mapping și proiecții cu eroi digitali a animat Palatul Culturii, sub privirile a mii de spectatori din întreaga lume.

Vineri, 25 august 2023, a început la Iași Digital Throne, festivalul de zece zile care va fi gazda celei de-a 15-a ediții a Campionatului Mondial de ESports, unde peste 700 de jucători din peste 120 de țări vor concura pentru trofeele competiției, iar Armin Van Buuren, Lost Frenquencies, Tom Odell, Delia, B.U.G. Mafia și mulți alții vor urca pe scena festivității de închidere.

Startul a fost dat de un spectacol cu peste 200 de drone. Este cel mai mare număr de drone apărute în acest mod pe cerul României. La acestea s-au adăugat lumini, artificii, videomapping și eroi digitali. 700 de jucători din toată lumea au ajuns la Iași, iar la deschidere, peste opt mii de oameni s-au bucurat de momentul pregătit de organizatori.

În cadrul Campionatului Mondial de ESports, concurenții se vor întrece în cadrul a șapte discipline, la jocuri video, precum CS:GO, Dota 2 sau eFootball. La final, vor fi date premii în valoare totală de 500.000 de dolari.

„Este cel mai mare eveniment făcut în România din toate timpurile. Toată lumea vorbește de Iași. Sunt foarte mândru să aduc în țara unde m-am născut eu acest campionat mondial, care va zgudui lumea complet și va pune Iași pe hartă ESport-ului”, a subliniat Vlad Marinescu, președintele Federației Internaționale de ESports.

S-a dat primul PLAY

Jucători profesionişti din 121 de ţări de pe toate continentele vor concura la trei categorii: jocuri pe computer, pe consolă şi pe telefoane mobile. Omar Aliwi este unul dintre reprezentanţii României. Născut din mamă româncă şi tată sirian, are în CV mai multe titluri de vicecampion la Dota 2.

Totodată, cea mai bună jucătoare de Counter Strike GO din lume, românca Ana Dumbravă, va fi căpitana reprezentativei feminine a României. „Sunt şocată, dar într-un mod pozitiv, să am şansa să particip la mine în ţară, să am publicul lângă mine. Şi sper să facem România mândră”, a spus Ana Dumbravă, jucătoare profesionistă CS-GO.

La CS:GO, esportul cu cei mai mulți urmăritori din țară, România intră în luptă cu un adevărat „dream team”. În cadrul calificărilor naționale, echipa formată din Mihai “iM” Ivan (Natus Vincere), Laurențiu „lauNX” Țârlea (Falcons), Adrian „XELLOW” Guță (Nexus), Alexandru „s0und” Ștefan (Nexus) și Raul „Blytz” Gligor (Let Us Cook) a trecut cu ușurință de toate obstacolele apărute în cale. La Iași, însă, din cauza imposibilităților de a participa ale lui iM și ale lui lauNX, locurile acestora vor fi luate de jucătorul cu cea mai mare experiență de căpitan din istoria Counter-Strike-ului românesc, Cătălin „BTN” Stănescu, și Cosmin „ragga” Teodorescu, jucător cu peste 600 de hărți jucate pentru organizația din care fac parte amândoi, Nexus Gaming. Ai noștri vor juca în grupa A alături de reprezentantele Ungariei, Mongoliei, Vietnamului, Argentinei și Germaniei, iar meciul de debut va fi împotriva nemților sâmbătă, 26 august, de la ora 13:00.

Pe lângă competiții, în cadrul festivalului sunt organizate și conferințe și discuții cu experți din industria Esports.