Operaţie inedită de reconstrucţie mamară, realizată la Iași de medici români şi americani

Specialiștii de peste Ocean au intrat în sala de operație împreună cu medicii din Iași. Intervenția de reconstrucție a sânilor a durat mai bine de zece ore și a fost un real succes, transmit reprezentanții Institutului Regional de Oncologie din Iași.

O echipă formată din cinci medici din Statele Unite ale Americii a ajuns la Institutul Regional de Oncologie (IRO) din Iași pentru a realiza, împreună cu chirurgii români, o operație de reconstrucție mamară. Prof. univ. dr. Dragoş Pieptu, medic chirurg în cadrul IRO Iaşi, a declarat că de zece ani există o bună colaborare cu specialişti americani, care vin la Iaşi pentru a efectua împreună intervenţii chirurgicale complexe şi de reconstrucţie.

Ultimul caz pentru care s-a format o astfel de echipă este al unei paciente în vârstă de 38 de ani, care a suferit de cancer mamar. Specialiștii de peste Ocean au intrat în sala de operație împreună cu doctorii din Iași. Intervenția de reconstrucție a sânilor a durat mai bine de zece ore și a fost un succes.

„În cazul pacientei în vârstă de 38 de ani a trebuit să facem o reconstrucţie mamară. De obicei se refăcea doar sânul, dar doamna profesor Andrea Moreira ne-a învăţat să conectăm şi nervii, nu numai vasele. Ne-a adus perspectiva feminină. Este mai bine pentru paciente. Astfel de intervenţii de reconstrucţie se pot face gratuit la IRO iar protezele sunt şi ele gratuite. În străinătate costă între 10.000 şi 50.000 de euro”, a declarat presei prof. univ. dr. Dragoş Pieptu.

O a doua particularitate a acestei intervenţii constă în faptul că medicii au realizat un sân mult mai mare.

„Pacienta şi-a dorit un sân mai mare. În mod normal folosim la reconstrucţie jumătate din pielea de pe burtă. La pacienta respectivă am folosit toată pielea de pe burtă. Practic, cantitate dublă de piele şi grăsime. Din acest punct de vedere este o premieră medicală”, a declarat medicul.

Proiectul a fost inițiat de doctorul Daniel Murariu, microchirurg și profesor asociat la Universitatea din Pittsburgh.

Educație și inovație

Potrivit sursei citate, în prima sa vizită la Iaşi, dr. Andrea Moreira, director de inovaţii şi profesor asociat la University of Pittsburgh, a învăţat medicii români să execute intervenţii de chirurgie plastică mai laborioase.

„Este important să educăm populaţia, în special femeile, să ştie că reconstrucţia mamară este o opţiune pentru ele. Bineînţeles, dacă îşi doresc acest lucru. Am colaborat foarte bine cu medicii de la IRO Iaşi, am împărtăşit din experienţa noastră, spitalul are resurse şi ar fi bine ca tot mai multe persoane să aibă acces la aceste proceduri”, a declarat dr. Andrea Moreira.

Timp de un deceniu, la Institutul Regional de Oncologie Iași au fost efectuate gratuit peste 200 de operații de reconstrucție mamară. Cea mai în vârstă pacientă avea 83 de ani.

„Să venim aici, să facem schimb de idei, să vorbim despre felul în care femeile sunt îngrijite în Iași și să discutăm despre cum se fac lucrurile în Statele Unite, pentru noi acestea sunt beneficiile venirii aici. Sunt deja opt ani de când vin cu doctorul Murariu”, a declarat dr. Chris Campbell, director de reconstrucții oncologice.